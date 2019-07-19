Кто он, новый глава Центральной избирательной комиссии Молдовы

Дорин Чимил родился 15 февраля 1975 года. Окончил факультет права Госуниверситета Молдовы в 1995 году. С того же года стал доцентом этого ВУЗа и является им до настоящего времени. В 2001-м защитил докторскую диссертацию в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. Тема работы "Гражданско-правовая модель финансового лизинга в Российской Федерации и Республике Молдова".

Входит в Совет адвокатов Молдовы с 1996 года и по настоящий день. Является автором учебника, монографии и многочисленных специализированных публикаций в области права.

Владеет государственным языком Республики Молдова, русским, французским и английским.

Избран руководителем ЦИК Молдовы 19 июля 2019 года. К слову, Чимил был предложен в качестве члена молдавского Центризбиркома партией PAS, которая входит в блок ACUM.

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