Какой завтра праздник: 23 июля

А вы знали, что 23 июля Всемирный день китов и дельфинов?
Что происходило 23 июля:
1774 — Крестьянская армия Емельяна Пугачева взяла Казань.
1881 — В Льеже учреждена Международная федерация гимнастики (FIG).
Кто родился 23 июля:
1401 — Франческо Сфорца (ум. 1466), основатель династии правителей Милана.
1889 — Жорж Анненков (настоящее имя Юрий Павлович Анненков; ум. 1974), русский и французский художник и литератор.
1961 — Мартин Гор, английский музыкант, участник группы "Depeche Mode".
1961 — Вуди Харрельсон, американский киноактер.
1967 — Филип Сеймур Хоффман (ум. 2014), американский актер.
1974 — Александр Олешко, российский актер театра и кино, телевизионный ведущий, певец.
1989 — Дэниел Рэдклифф, британский актер, исполнитель роли Гарри Поттера.