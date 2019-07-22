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Синий кит

Какой завтра праздник: 23 июля

CC BY 2.0 / NOAA Photo Library / Blue whale
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
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Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 23 июля, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 23 июля Всемирный день китов и дельфинов?

Что происходило 23 июля:

1774 — Крестьянская армия Емельяна Пугачева взяла Казань.

1881 — В Льеже учреждена Международная федерация гимнастики (FIG).

Кто родился 23 июля:

1401 — Франческо Сфорца (ум. 1466), основатель династии правителей Милана.

1889 — Жорж Анненков (настоящее имя Юрий Павлович Анненков; ум. 1974), русский и французский художник и литератор.

1961 — Мартин Гор, английский музыкант, участник группы "Depeche Mode".

1961 — Вуди Харрельсон, американский киноактер.

1967 — Филип Сеймур Хоффман (ум. 2014), американский актер.

1974 — Александр Олешко, российский актер театра и кино, телевизионный ведущий, певец.

Александр Олешко
© Sputnik / Михаил Мордасов
Александр Олешко

1989 — Дэниел Рэдклифф, британский актер, исполнитель роли Гарри Поттера.

Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
Теги:
праздники 23 июля, Дэниел Рэдклифф, Вуди Харрельсон, Мартин Гор, Виктор Васнецов, Филип Сеймур Хофман, Эми Уайнхаус, Александр Олешко, Россия


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