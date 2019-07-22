Какой завтра праздник: 23 июля

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Итоги обысков в одном из управлений примэрии Кишинева: есть задержанные Многочисленные проверки и задержания: в Национальном антикоррупционном центре рассказали об итогах многочисленных проверок в управлении образования, молодежи и спорта примэрии Кишинева. 324

Умеренные шаги: как в Молдове идет борьба с олигархами при новой власти Прошло порядка полутора месяцев с тех пор, как к власти в Молдове пришла парламентская коалиция ПСРМ-ACUM, однако громких результатов борьбы с олигархами в республике не видно. 275