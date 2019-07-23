Какой завтра праздник: 24 июля

А вы знали, что 24 июля был изобретен растворимый кофе?
Что происходило 24 июля:
1790 — Во Франции впервые в истории было документально зафиксировано падение метеорита на Землю.
1938 — Изобретен растворимый кофе.
Кто родился 24 июля:
1802 — Александр Дюма-отец (ум. 1870), французский писатель, драматург.
1828 — Николай Чернышевский (ум. 1889), русский писатель, литературный критик, публицист, философ, революционный демократ.
1860 — Альфонс Муха (ум. 1939), чешский художник-модернист, мастер афиши.
1942 — Ирина Мирошниченко, актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.
1960 — Вячеслав Быков, советский и российский хоккеист, пятикратный чемпион мира, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России.
1969 — Дженнифер Лопес, американская актриса и певица.
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