Какой завтра праздник: 24 июля

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 24 июля, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 24 июля был изобретен растворимый кофе?

Что происходило 24 июля:

1790 — Во Франции впервые в истории было документально зафиксировано падение метеорита на Землю.

1938 — Изобретен растворимый кофе.

Кто родился 24 июля:

1802 — Александр Дюма-отец (ум. 1870), французский писатель, драматург.

1828 — Николай Чернышевский (ум. 1889), русский писатель, литературный критик, публицист, философ, революционный демократ.

1860 — Альфонс Муха (ум. 1939), чешский художник-модернист, мастер афиши.

1942 — Ирина Мирошниченко, актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.

1960 — Вячеслав Быков, советский и российский хоккеист, пятикратный чемпион мира, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России.

1969 — Дженнифер Лопес, американская актриса и певица.

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