Какой завтра праздник: 25 июля

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 25 июля, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 25 июля родился знаменитый русский писатель и актер Василий Шукшин?

Что происходило 25 июля:

1826 — Состоялась казнь пяти руководителей восстания декабристов — Павел Пестель, Михаил Бестужев-Рюмин, Сергей Муравьев-Апостол, Кондратий Рылеев, Петр Каховский.

1947 — В Праге открылся первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Кто родился 25 июля:

1789 — Михаил Загоскин (ум. 1852), писатель, автор исторических романов комедий.

1929 — Василий Шукшин (ум. 1974), писатель, кинорежиссер, актер.

1959 — Андрей Харитонов, актер театра и кино, режиссер, сценарист, лауреат Государственной премии УССР (1980).

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK