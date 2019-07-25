Какой сегодня праздник: 25 июля

А вы знали, что 25 июля родился знаменитый русский писатель и актер Василий Шукшин?
Что происходило 25 июля:
1826 — Состоялась казнь пяти руководителей восстания декабристов — Павел Пестель, Михаил Бестужев-Рюмин, Сергей Муравьев-Апостол, Кондратий Рылеев, Петр Каховский.
1947 — В Праге открылся первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
Кто родился 25 июля:
1789 — Михаил Загоскин (ум. 1852), писатель, автор исторических романов комедий.
1929 — Василий Шукшин (ум. 1974), писатель, кинорежиссер, актер.
1959 — Андрей Харитонов, актер театра и кино, режиссер, сценарист, лауреат Государственной премии УССР (1980).
1956 - Валерий Гаина, рок-музыкант, композитор, лидер легендарного трио "Круиз".
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