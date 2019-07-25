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Василий Шукшин

Какой сегодня праздник: 25 июля

© Sputnik / Галина Кмит
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (236)
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Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 25 июля, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 25 июля родился знаменитый русский писатель и актер Василий Шукшин?

Что происходило 25 июля:

1826 — Состоялась казнь пяти руководителей восстания декабристов — Павел Пестель, Михаил Бестужев-Рюмин, Сергей Муравьев-Апостол, Кондратий Рылеев, Петр Каховский.

1947 — В Праге открылся первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Кто родился 25 июля: 

1789 — Михаил Загоскин (ум. 1852), писатель, автор исторических романов комедий.

1929 — Василий Шукшин (ум. 1974), писатель, кинорежиссер, актер.

1959 — Андрей Харитонов, актер театра и кино, режиссер, сценарист, лауреат Государственной премии УССР (1980).

1956 - Валерий Гаина, рок-музыкант, композитор, лидер легендарного трио "Круиз".

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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (236)
Теги:
праздники 25 июля, Микаэл Таривердиев, Отто Дикс, Исаак Дунаевский, Нестор Махно, Андрей Харитонов, Василий Шукшин, Михаил Пуговкин, Владимир Высоцкий, Чехия, Россия


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