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Празднование дня воздушного флота РФ в Санкт-Петербурге

Какой завтра праздник: 26 июля

© Sputnik / Игорь Руссак
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (236)
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Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 26 июля, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 26 июля в мире отмечают День эсперанто? А в России сегодня — день парашютиста. У православных 26 июля — Празднование Собора Архангела Гавриила.

Что происходило 26 июля:

1953 — На Кубе началось национальное восстание во главе с Фиделем Кастро.

1971 — На советские экраны вышел фильм "Офицеры".

Кто родился 26 июля:

1856 — Джордж Бернард Шоу (ум. 1950), ирландский писатель, лауреат Нобелевской премии (1925).

1875 — Карл Густав Юнг (ум. 1961), швейцарский психиатр, психолог, философ.

1885 — Андре Моруа (ум. 1967), французский писатель.

1928 — Стэнли Кубрик (ум. 1999), американский кинорежиссер.

1943 — Мик Джаггер, вокалист группы "The Rolling Stones".

1945 — Хелен Миррен, английская актриса.

1959 — Кевин Спейси, американский киноактер, обладатель двух "Оскаров".

1967 — Джейсон Стейтем, американский киноактер.

1970 — Андрей Григорьев-Аполлонов, солист группы "Иванушки International".

1983 — Зара, российская певица, актриса.

Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (236)
Теги:
праздники 26 июля, Николай Носов, Джейсон Стейтем, Карл Густав Юнг, Бернард Шоу, Зара, Стэнли Кубрик, Кевин Спейси, Андрей Григорьев-Аполлонов, Мик Джаггер, Куба, Россия


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