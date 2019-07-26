Какой завтра праздник: 27 июля

А вы знали, что каждый год в последнюю пятницу июля в мире отмечают День системного администратора?
Что происходило 27 июля:
1830 — Во Франции началась Июльская буржуазная революция.
1900 — День рождения гамбургера.
1921 — Фредерик Грант Бантинг выступил с докладом о получении инсулина.
Кто родился 27 июля:
1784 — Денис Давыдов (ум. 1839), русский поэт, гусар, герой Отечественной войны 1812 года.
1824 — Александр Дюма-сын (ум. 1895), французский писатель и драматург.
1853 — Владимир Короленко (ум. 1921), русский писатель, журналист, публицист, общественный деятель.
1903 — Николай Черкасов (ум. 1966), актер театра и кино, народный артист СССР.
1936 — Марис Эдуардович Лиепа (ум. 1989), артист балета, народный артист СССР.
1964 — Юрий Клинских (ум. 2000), советский и российский музыкант, поэт, композитор, основатель и лидер группы "Сектор газа".
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