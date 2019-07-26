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Какой завтра праздник: 27 июля

© Sputnik / Ruslan Krivobok
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (236)
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Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 27 июля, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что каждый год в последнюю пятницу июля в мире отмечают День системного администратора?

Что происходило 27 июля:

1830 — Во Франции началась Июльская буржуазная революция.

1900 — День рождения гамбургера.

Гамбургер, фото из архива
CC0 / Pixabay / roobertoo / Hamburger
Гамбургер, фото из архива

1921 — Фредерик Грант Бантинг выступил с докладом о получении инсулина.

Кто родился 27 июля:

1784 — Денис Давыдов (ум. 1839), русский поэт, гусар, герой Отечественной войны 1812 года.

1824 — Александр Дюма-сын (ум. 1895), французский писатель и драматург.

1853 — Владимир Короленко (ум. 1921), русский писатель, журналист, публицист, общественный деятель.

1903 — Николай Черкасов (ум. 1966), актер театра и кино, народный артист СССР.

1936 — Марис Эдуардович Лиепа (ум. 1989), артист балета, народный артист СССР.

1964 — Юрий Клинских (ум. 2000), советский и российский музыкант, поэт, композитор, основатель и лидер группы "Сектор газа".

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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (236)
Теги:
праздники 27 июля, Николай Черкасов, Марис Лиепа, Федор Тютчев, Владимир Короленко, Александр Дюма-сын, Денис Давыдов, Михаил Лермонтов, США, Франция


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