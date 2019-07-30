Какой завтра праздник: 31 июля

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 31 июля, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 31 июля Международный день африканской женщины?

Что происходило 31 июля:

1956 — В Москве открылся Центральный стадион имени В. И. Ленина (ныне — "Лужники").

© Sputnik / Evgenya Novozhenina Вид на большую спортивную арену олимпийского комплекса "Лужники" в Москве

Кто родился 31 июля:

1914 — Луи Де Фюнес (ум. 1983), французский киноактер, режиссер и продюсер испанского происхождения.

1930 — Олег Попов (ум. 2016), артист цирка, клоун, народный артист СССР.

© IGORI VZOROV Олег Попов в цирке Кишинева, 1988 г

1937 — Эдита Пьеха, советская и российская певица польского происхождения.

1945 — Леонид Якубович, российский актер и телеведущий.

1964 — C. C. Catch (настоящее имя Каролина Катарина Мюллер), немецкая поп-певица.

1965 — Джоан Кэтлин Роулинг, английская писательница, автор книг о Гарри Поттере.

1986 — Евгений Малкин, российский хоккеист, чемпион мира.

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