18:33 30 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.66
  • USD17.67
  • RUB0.28
  • RON4.16
  • UAH0.70
Поиск
Участницы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи

Какой завтра праздник: 31 июля

© Sputnik / Evgenya Novozhenina
Справки
Получить короткую ссылку
Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
23510

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 31 июля, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 31 июля Международный день африканской женщины?

Что происходило 31 июля:

1956 — В Москве открылся Центральный стадион имени В. И. Ленина (ныне — "Лужники").

Вид на большую спортивную арену олимпийского комплекса Лужники в Москве
© Sputnik / Evgenya Novozhenina
Вид на большую спортивную арену олимпийского комплекса "Лужники" в Москве

Кто родился 31 июля:

1914 — Луи Де Фюнес (ум. 1983), французский киноактер, режиссер и продюсер испанского происхождения.

1930 — Олег Попов (ум. 2016), артист цирка, клоун, народный артист СССР.

Олег Попов в цирке Кишинева, 1988 г
© IGORI VZOROV
Олег Попов в цирке Кишинева, 1988 г

1937 — Эдита Пьеха, советская и российская певица польского происхождения.

1945 — Леонид Якубович, российский актер и телеведущий.

1964 — C. C. Catch (настоящее имя Каролина Катарина Мюллер), немецкая поп-певица.

1965 — Джоан Кэтлин Роулинг, английская писательница, автор книг о Гарри Поттере.

1986 — Евгений Малкин, российский хоккеист, чемпион мира.

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
Теги:
праздники 31 июля, Евгений Малкин, C. C. Catch, Антуан де Сент-Экзюпери, Леонид Якубович, Эдита Пьеха, Луи де Фюнес, Олег Попов, Джоан Роулинг, Фазиль Искандер, Россия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Веселые селфи и выставка раритетов: как прошел заезд ГУМ-Авторалли - фото
В Комрате изобретатель построил солнцемобиль
В Комрате изобретатель построил солнцемобиль
Миротворческая миссия в Приднестровье: 25 лет без войны
Миротворческой миссии на Днестре 27 лет: только факты

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться