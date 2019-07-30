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НАЦ

Новый директор НАЦ: кто он такой

© Photo : Privesc eu
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Руслан Флоча родился в Единцах 17 февраля 1978 году.

Образование

Руслан Флоча окончил Академию полиции Бухареста по специальности юридические науки. Кроме того, у него есть диплом по специальности экономические науки. Его он получил, завершив обучение в Кооперативно-торговом университете Молдовы. Степень магистра по публичному администрированию получил в Академии публичного управления при президенте.

Профессиональная деятельность

В 2001 году Флоча был инспектором финансовой бригады в Государственной налоговой инспекции Единец.

CNA
© Sputnik / Miroslav Rotari
Человек из команды президента будет руководить антикоррупционным центром

С 2002 по 2006 год занимался расследованиями экономических и финансовых нарушений в бюджетном секторе, работая инспектором в Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.

В 2006-2008 годах Флоча был советником премьера Василия Тарлева. С 2008 по 2009 год был главным госсоветником премьера Зинаиды Гречаной.

С 2009 по 2010 год был главой аппарата директора Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.

В 2010-2014 годах работал лектором на факультете менеджмента и права в Кооперативно-торговом университете Молдовы.

С 2014 года работал в течение двух лет руководителем центрального территориального управления Национального антикоррупционного центра. До этого четыре года был главой отдела специальных расследований в НАЦ.

С декабря 2016 Флоча был генеральным секретарем аппарата президента Молдовы Игоря Додона.

29 июля 2019 года Флоча стал победителем конкурса по выбору кандидата на должность главы Национального антикоррупционного центра Молдовы.

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Теги:
Молдова, НАЦ


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