Какой завтра праздник: 1 августа

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 1 августа, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что первого августа отмечают сразу несколько праздников — это День памяти погибших в Первой мировой войне, а в России - день тыла вооруженных сил России, а также всероссийский день инкассатора.

Что происходило 1 августа:

1774 — Английским ученым Джозефом Пристли открыт химический элемент "кислород".

1789 — Русско-австрийский отряд под командованием Александра Суворова разбил турок в сражении под Фокшанами.

© Sputnik / Владимир Вдовин Репродукция картины "Портрет полководца Александра Суворова"

1914 — Германия объявила войну России.

Кто родился 1 августа:

1905 — Ада Войцик, советская киноактриса, заслуженная артистка РСФСР.

1923 — Валентина Леонтьева (ум. 2007), телеведущая и диктор телевидения, народная артистка СССР.

1936 — Ив Сен Лоран (ум. 2008), французский модельер.

1949 — Курманбек Бакиев, киргизский политик, бывший президент Киргизии (2005-2010).

1984 — Бастиан Швайнштайгер, немецкий футболист.

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