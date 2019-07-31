Какой завтра праздник: 1 августа

А вы знали, что первого августа отмечают сразу несколько праздников — это День памяти погибших в Первой мировой войне, а в России - день тыла вооруженных сил России, а также всероссийский день инкассатора.
Что происходило 1 августа:
1774 — Английским ученым Джозефом Пристли открыт химический элемент "кислород".
1789 — Русско-австрийский отряд под командованием Александра Суворова разбил турок в сражении под Фокшанами.
1914 — Германия объявила войну России.
Кто родился 1 августа:
1905 — Ада Войцик, советская киноактриса, заслуженная артистка РСФСР.
1923 — Валентина Леонтьева (ум. 2007), телеведущая и диктор телевидения, народная артистка СССР.
1936 — Ив Сен Лоран (ум. 2008), французский модельер.
1949 — Курманбек Бакиев, киргизский политик, бывший президент Киргизии (2005-2010).
1984 — Бастиан Швайнштайгер, немецкий футболист.
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