Что нельзя делать на Илью-пророка: приметы и традиции на 2 августа 2019

Светлый праздник Ильи-пророка отмечается в православной традиции 2 августа 2019 года в память о христианском святом.

История и православные традиции праздника

Пророк Илья - ветхозаветный пророк. Жил приблизительно в девятом веке до нашей эры и был ревностным христианином, активно боровшийся с идолопоклонством и нечестивостью.

Согласно легенде, вознесся живым в небо на огненной колеснице.

По православным традициям, в этот день будет отслужен молебен с чтением акафиста пророку Божию Илии. По окончании молебна состоится Божественная литургия.

В православном христианстве Илья-пророк и Перун плотно смешались, что можно наблюдать в приметах и поверьях.

Приметы и поверья

Считалось, что в этот день на землю выползают все змеи и гады, а посему на Руси не выпускали на пастбища коров и коз.

Не принято было в этот день работать - боялись, что Илья-пророк накажет и поразит молнией.

Наказания молнией боялись, и если пустить кошку или собаку в дом.

Нельзя было купаться с этот день - считалось, что Илья-пророк пустил в воду кусок льда. А поэтому вода становилась холодной и нечистой.

Петр и Павел час убавил, а Илья пророк два уволок. Со 2 августа световой день становился на 2 часа меньше.

Свадьба в Ильин день считается доброй приметой, так как Илья Пророк – покровитель супружества.

В Ильин день, по традиции, собирали дождевую воду, так как, умывшись ею, по приметам, можно было смыть сглаз и порчу.

На Ильин день, как считали в старину, вся нечистая сила, спасаясь от огненных стрел пророка, превращалась в различных зверей — волков, лисиц, зайцев, кошек, собак и так далее. Посему в Ильин день кошек и собак в дом не впускали, чтобы не навести на дом грозу и молнию.

в Ильин день начинался охотничий сезон, поскольку с этого дня в лесах открывались звериные, в частности — волчьи норы. Добыть "серого" на Ильин день, по приметам, означало, что удача будет сопутствовать весь сезон.

Первые признаки осени появляются в природе со 2 августа, поэтому Ильин день считался календарной границей лета - световой день уменьшался, ночь — прибавлялась, а погода становилась умеренно теплой.

На Руси в Ильин день по традиции устраивали крестные ходы и просили Святого защитить от сглаза и болезней, о подходящей для полевых работ погоде, об урожае и так далее.

На Ильин день, по традиции, выпекали первые караваи из зерна нового урожая.

Материал подготовлен на основе открытых источников

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