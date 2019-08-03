Какой сегодня праздник: 3 августа

3 августа в разных странах отмечают вкусный праздник – День арбуза (Watermelon Day). Свою историю он ведет из США, где отмечается как Национальный День арбуза (National Watermelon Day). Америка занимает первое место по количеству поедания арбуза по сравнению с другими странами. Здесь этот сладкий и вкусный фрукт (а вернее – ягода) является столь же необходимым атрибутом летних пикников, как и знаменитый хот-дог.
Интересные факты об арбузах
- Содержание воды в арбузе - 92 процента
- Существует 1200 различных сортов арбуза
- Арбузы без семян не являются генетически модифицированными
- Согласно Книге Рекордов Гиннесса самый тяжелый арбуз весит 159 кг и был выращен Крисом Кентом из США в 2013 году.
- Японские фермеры выращивают арбузы квадратной формы последние 40 лет. Арбузы помещают в кубическую форму, а когда арбузы заполняют ее, их собирают.
- Арбуз - низкокалорийный продукт, в 100 граммах арбуза содержится всего 30 калорий и 6,2 грамм сахара. Он почти не содержит жиров и белков.
- Арбуз содержит существенный уровень витамина А, В6 и С, много ликопена, антиоксиданты и аминокислоты.
- Арбузы бывают с разным цветом мякоти. Например, помимо традиционного цвета мякоти, они бывают желтыми.
- Черные арбузы "Дэнсукэ" вывели в 80-х годах в Японии. Это, пожалуй, одни из дорогих арбузов.
Что произошло 3 августа в мире
1492 — Христофор Колумб отплыл из города Палос-де-ла-Фронтера на трёх каравеллах: "Санта-Мария", "Нинья" и "Пинта" — в поисках морского пути в Азию. Началось первое путешествие Колумба в Новый Свет.
1778 — в Милане открылось здание оперы "Ла Скала".
1956 — в Сирии произошел военный переворот.
1971 — Пол Маккартни сформировал новую группу, которую назвал "Wings".
Православные праздники 3 августа 2019 года
3 августа 2019 года в православной церкви: Седмица 7-я по Пятидесятнице, поста нет.
Установлены следующие памятные даты:
День памяти пророка Иезекииля;
День памяти преподобных Симеона Палестинского, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его;
День памяти преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника, Печерских, в Ближних пещерах;
День памяти мученика Виктора Марсельского;
День памяти священномученика Петра Голубева, пресвитера;
Что нельзя делать 3 августа
Есть яблоки, собранные в этот день, нельзя. Их нужно перерабатывать – варить компоты или делать вино, варенье. Разговаривать (трепаться попусту) запрещено. В случае крайней необходимости можно обойтись парой слов.