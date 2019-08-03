Какой сегодня праздник: 3 августа

А вы знали, что сегодня День арбуза?

3 августа в разных странах отмечают вкусный праздник – День арбуза (Watermelon Day). Свою историю он ведет из США, где отмечается как Национальный День арбуза (National Watermelon Day). Америка занимает первое место по количеству поедания арбуза по сравнению с другими странами. Здесь этот сладкий и вкусный фрукт (а вернее – ягода) является столь же необходимым атрибутом летних пикников, как и знаменитый хот-дог.

Интересные факты об арбузах

Содержание воды в арбузе - 92 процента

Существует 1200 различных сортов арбуза

Арбузы без семян не являются генетически модифицированными

Согласно Книге Рекордов Гиннесса самый тяжелый арбуз весит 159 кг и был выращен Крисом Кентом из США в 2013 году.

Японские фермеры выращивают арбузы квадратной формы последние 40 лет. Арбузы помещают в кубическую форму, а когда арбузы заполняют ее, их собирают.

Арбуз - низкокалорийный продукт, в 100 граммах арбуза содержится всего 30 калорий и 6,2 грамм сахара. Он почти не содержит жиров и белков.

Арбуз содержит существенный уровень витамина А, В6 и С, много ликопена, антиоксиданты и аминокислоты.

Арбузы бывают с разным цветом мякоти. Например, помимо традиционного цвета мякоти, они бывают желтыми.

Черные арбузы "Дэнсукэ" вывели в 80-х годах в Японии. Это, пожалуй, одни из дорогих арбузов.

Что произошло 3 августа в мире

1492 — Христофор Колумб отплыл из города Палос-де-ла-Фронтера на трёх каравеллах: "Санта-Мария", "Нинья" и "Пинта" — в поисках морского пути в Азию. Началось первое путешествие Колумба в Новый Свет.

1778 — в Милане открылось здание оперы "Ла Скала".

1956 — в Сирии произошел военный переворот.

1971 — Пол Маккартни сформировал новую группу, которую назвал "Wings".

Православные праздники 3 августа 2019 года

3 августа 2019 года в православной церкви: Седмица 7-я по Пятидесятнице, поста нет.

Установлены следующие памятные даты:

День памяти пророка Иезекииля;

День памяти преподобных Симеона Палестинского, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его;

День памяти преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника, Печерских, в Ближних пещерах;

День памяти мученика Виктора Марсельского;

День памяти священномученика Петра Голубева, пресвитера;

Что нельзя делать 3 августа

Есть яблоки, собранные в этот день, нельзя. Их нужно перерабатывать – варить компоты или делать вино, варенье. Разговаривать (трепаться попусту) запрещено. В случае крайней необходимости можно обойтись парой слов.