17:54 07 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.01
  • USD17.86
  • RUB0.27
  • RON4.23
  • UAH0.70
Поиск
Кошка

Какой завтра праздник: 8 августа

© pixabay
Справки
Получить короткую ссылку
Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
238 0 0

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 8 августа, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 8 августа в мире отмечают Всемирный день кошек? А еще сегодня Международный день альпинизма и День офтальмологии.

Что происходило 8 августа:

1899 — Американский изобретатель Альберт Маршалл запатентовал холодильник.

Кто родился 8 августа:

1898 — Эммануил Геллер (ум. 1990), советский актер театра и кино.

1909 — Емилиан Буков (ум. 1984), молдавский советский писатель и поэт.

1943 — Юлий Гусман, кинорежиссер, "КВНщик", директор Дома Кино.

1948 — Светлана Савицкая, советский космонавт, единственная женщина — дважды Герой Советского Союза.

Экипаж космического корабля Союз Т-7
© Sputnik / Александр Моклецов
Экипаж космического корабля "Союз Т-7"

1964 — Никита Высоцкий, советский и российский актер, режиссер, сценарист и продюсер, сын Владимира Высоцкого.

1981 — Роджер Федерер, швейцарский теннисист, первая ракетка мира в одиночном разряде со 2 февраля 2004 года по 18 августа 2008 года.

Forbes Magazine’s 50 highest-paid athletes
© Sputnik / Anton Denisov
Роджер Федерер

1953 — Виктор Авилов, советский актер театра и кино, режиссер, Заслуженный артист России.

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
Теги:
праздники 8 августа, Иван Поддубный, Яков Протазанов, Виктор Авилов, Роджер Федерер, Никита Высоцкий, Светлана Савицкая, Емилиан Буков, Юлий Гусман, Иван Кожедуб, США, Россия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Национальный театр оперы и балета Республики Молдова
Самые красивые фонтаны Кишинева: островки свежести в удушливую жару
В Кишиневе продают очищенные орехи: они – крайне опасны - видео
В Кишиневе продают очищенные орехи: они – крайне опасны - видео
Руководители Прокуратуры Республики Молдова
Все генпрокуроры Молдовы - кто в какие годы занимал эту должность

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться