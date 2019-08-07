Какой завтра праздник: 8 августа

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 8 августа, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 8 августа в мире отмечают Всемирный день кошек? А еще сегодня Международный день альпинизма и День офтальмологии.

Что происходило 8 августа:

1899 — Американский изобретатель Альберт Маршалл запатентовал холодильник.

Кто родился 8 августа:

1898 — Эммануил Геллер (ум. 1990), советский актер театра и кино.

1909 — Емилиан Буков (ум. 1984), молдавский советский писатель и поэт.

1943 — Юлий Гусман, кинорежиссер, "КВНщик", директор Дома Кино.

1948 — Светлана Савицкая, советский космонавт, единственная женщина — дважды Герой Советского Союза.

© Sputnik / Александр Моклецов Экипаж космического корабля "Союз Т-7"

1964 — Никита Высоцкий, советский и российский актер, режиссер, сценарист и продюсер, сын Владимира Высоцкого.

1981 — Роджер Федерер, швейцарский теннисист, первая ракетка мира в одиночном разряде со 2 февраля 2004 года по 18 августа 2008 года.

© Sputnik / Anton Denisov Роджер Федерер

1953 — Виктор Авилов, советский актер театра и кино, режиссер, Заслуженный артист России.

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