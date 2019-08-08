Какой завтра праздник: 9 августа

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 9 августа, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

Знаете ли вы, что 9 августа — Международный день коренных народов мира? А у православных — День памяти великомученика и целителя Пантелеимона.

Что происходило 9 августа:

1945 — Спустя три дня после атомной бомбардировки Хиросимы американцы сбросили вторую атомную бомбу, названную "Толстяк", на Японию, разрушив часть Нагасаки. Погибло 74 тысячи человек.

Кто родился 9 августа:

1669 — Евдокия Лопухина (ум. 1731), первая жена Петра I.

1930 — Юрий Гуляев (ум. 1986), русский певец (баритон), народный артист СССР.

1938 — Леонид Кучма, президент Украины (1994-2004).

1963 — Уитни Хьюстон (ум. 2012), американская певица, актриса, продюсер, фотомодель.

1973 — Филиппо Индзаги, итальянский футболист.

1974 — Рафаэль Пуаре, французский биатлонист, 8-кратный чемпион мира, 4-кратный обладатель Кубка мира.

1976 — Одри Тоту, французская киноактриса.

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