Какой завтра праздник: 9 августа

Знаете ли вы, что 9 августа — Международный день коренных народов мира? А у православных — День памяти великомученика и целителя Пантелеимона.
Что происходило 9 августа:
1945 — Спустя три дня после атомной бомбардировки Хиросимы американцы сбросили вторую атомную бомбу, названную "Толстяк", на Японию, разрушив часть Нагасаки. Погибло 74 тысячи человек.
Кто родился 9 августа:
1669 — Евдокия Лопухина (ум. 1731), первая жена Петра I.
1930 — Юрий Гуляев (ум. 1986), русский певец (баритон), народный артист СССР.
1938 — Леонид Кучма, президент Украины (1994-2004).
1963 — Уитни Хьюстон (ум. 2012), американская певица, актриса, продюсер, фотомодель.
1973 — Филиппо Индзаги, итальянский футболист.
1974 — Рафаэль Пуаре, французский биатлонист, 8-кратный чемпион мира, 4-кратный обладатель Кубка мира.
1976 — Одри Тоту, французская киноактриса.
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