Какой завтра праздник: 10 августа

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 10 августа, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 10 августа ежегодно отмечается Международный день биодизеля. Этот неофициальный праздник экологически чистого топлива учрежден в память о первом его использовании в 1893 году.

Что происходило 10 августа:

1500 — Диегу Диаш открыл остров Мадагаскар.

1792 — В Париже вспыхнуло народное восстание.

Кто родился 10 августа:

1874 — Герберт Гувер (ум. 1964), 31-й президент США.

1890 — Серафима Бирман (ум. 1976), советская актриса театра и кино, театральный режиссер. Уроженка Кишинева.

1912 — Жоржи Амаду (ум. 2001), бразильский писатель.

1929 — Олег Стриженов, актер театра и кино, народный артист СССР.

1937 — Анатолий Собчак (ум. 2000), первый мэр Санкт-Петербурга.

1940 — Вениамин Смехов, советский и российский актер театра и кино.

1960 — Антонио Бандерас, испанский и американский киноактер и режиссер.

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