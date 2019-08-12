Какой сегодня праздник: 12 августа

А вы знали, что 12 августа Международный день молодежи? А еще во многих странах сегодня отмечают День строителя.
Что происходило 12 августа:
1981 — Компания IBM выпустила первый персональный компьютер.
2000 — Во время учений в Баренцевом море произошла катастрофа, в результате которой затонула подводная лодка "Курск".
Кто родился 12 августа:
1681 — Витус Беринг (ум. 1741), российский мореплаватель и полярный исследователь датского происхождения, открывший Берингов пролив.
1831 — Елена Блаватская (ум. 1891), русский философ, религиовед, писательница, путешественница, основатель Теософского общества.
1881 — Александр Герасимов (ум. 1963), художник, президент Академии художеств СССР (1947-1957) ("Ленин на трибуне").
1904 — Цесаревич Алексей (убит в 1918), наследник российского трона.
1943 — Леонид Сметанников, российский оперный певец, лирический баритон, народный артист СССР (1987).
Кого не стало 12 августа:
30 до н. э. — Клеопатра (р. 69 до н. э.), царица Египта.
1955 — Томас Манн (р. 1875), немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии (1929).
1964 — Ян Ланкастер Флеминг (р. 1908), английский писатель, автор романов о Джеймсе Бонде.
2013 — Василий Песков (р. 1930), журналист, путешественник, ведущий телепрограммы "В мире животных".