Медовый Спас 2019: приметы, традиции, календарь питания

Медовый Спас (Маковей) отмечают ежегодно 14 августа. В этот день верующие приносят в храмы мед для освящения. Традиция связана с древней установкой — первый урожай приносить Богу и только потом есть самому.

В августе, по многовековому земледельческому календарю, отмечают три Спаса — Медовый, Яблочный и Ореховый – в них тесно переплелись народные и христианские традиции.

Все три торжества в церковном календаре связаны с Господом и с его деяниями: "Спас" — сокращенная форма от слова Спаситель. Дата каждого "Спаса" остается неизменной из года в год.

Что категорически запрещено делать в Медовый Спас

Главный запрет связан с постом. С Маковея начинается один из самых строгих постов в году — Успенский. Он продлится всего две недели и закончится 28 августа — в день Успения Пресвятой Богородицы. В старину его называли "осколком" Великого. По преданию Господь назначил людям говеть перед Пасхой целых девять недель, но святые отцы, понимая, насколько это трудно, стали просить Всевышнего сократить испытание. Вот тогда-то две недели Великого поста и были перенесены на конец августа и превратились в Успенский пост. Наши предки всегда радовались возможности очистить душу молитвой и усмирить плоть фруктово-овощным постом.

К празднику же традиционно не готовят блюд из мяса, яиц, молочных продуктов, даже рыбу подавать на стол не полагается. Следует воздержаться и от горячительных напитков.

В старину люди считали, что пчелы после Медового Спаса начинают приносить "неправильный" мед, и соответственно вовремя спешили его собрать. Сбор меда

К сбору меда пасечники, по традиции, приступали к середине августа – к этому времени соты в ульях были заполнены, поэтому первый Спас и назвали Медовым.

Мед, собранный в этот день, как считали в старину, обладает целебной силой. В пищу его употребляли после освящения в церкви, таким образом люди благодарили Господа за новый урожай.

В стародавние времена верили, что только в Медовый Спас можно получить от ложки меда заряд бодрости, если ее запить тремя глотками родниковой и колодезной воды.

Мед был основным блюдом на Медовый Спас — его ели с хлебом и добавляли в другие блюда. Хозяйки пекли различные вкусности на меду — пряники, пироги, булочки. Ели мед также с блинами и плюшками.

Между тем, церковные служители говорят, что в этот день освящать мед просто благочестивая традиция. С праздником Всемилостивого Спаса она никак не связана и не должна затмевать собой праздник, который православная церковь отмечает в этот день.

Спас на воде или Мокрый Спас

На Медовый Спас церковь отмечает праздник Происхождение (Изнесение) Честных древ Животворящего Креста Господня – в этот день в храмах проводят малое водосвятие.

Для освящения воды на Руси совершали крестный ход на водоемы. Празднику эта традиция дала второе название — Спас на воде или Мокрый Спас.

После освящения воды купались, чтобы быть здоровее и смыть грехи, и купали домашний скот. Освящали в этот день также новые колодцы и чистили старые.

Даже роса на Медовый Спас считалась целебной, а любое соприкосновение с водой дарит здоровье, душевные и физические силы, смывает отрицательную энергию и накопившуюся усталость.

Обычно после Мокрого Спаса вода становится холодной и зацветает, посему этот день — последняя возможность искупаться в озере или реке.

Урожай мака, по традиции, начинали собирать именно 14 августа, поэтому этот Спас называют еще маковым, или Маккавеем. Затем мак, целебные травы и букетики цветов освящали в церкви.

Освященные цветы до следующего Медового Спаса защищали людей от болезней, а дом – от нечисти.

В блюдах, которые подаются на праздничный стол, мак обязательно присутствует.

Маккавеем праздник был назван, возможно, еще и потому, что православные в этот день также поминают семерых братьев-мучеников Макковеев и их мать Соломию – они погибли за христианскую веру.