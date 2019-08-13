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Канцелярские принадлежности для левшей

Какой сегодня праздник: 13 августа

© Sputnik / Григорий Сысоев
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (236)
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Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 13 августа, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

Знаете ли вы, что 13 августа Международный день левши?

Что происходило 13 августа: 

1928 — В Лондоне в эфир вышла первая в мире цветная телепередача.

1961 — Начато сооружение Берлинской стены.

Кто родился 13 августа:

1803 — Владимир Одоевский, русский писатель-прозаик.

1829 — Иван Сеченов, русский физиолог, создатель физиологической школы.

1899 — Альфред Хичкок, английский и американский кинорежиссер, продюсер, сценарист.

1907 — Тамара Макарова, советская актриса, педагог, Народная артистка СССР.

1926 — Фидель Кастро, кубинский политический и военный деятель, руководитель Кубы (1959-2008).

Der kubanische Revolutionsführer Fidel Castro
© RIA Novosti / Wladimir Rodionow
Фидель Кастро

Кого не стало 13 августа:

1900 — Владимир Соловьев, русский философ, поэт, публицист.

1946 — Герберт Уэллс, английский писатель и публицист.

1984 — Тигран Петросян, советский шахматист, международный гроссмейстер, 9-й чемпион мира по шахматам.

Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (236)
Теги:
праздники 13 августа, Тигран Петросян, Герберт Уэллс, Альфред Хичкок, Фидель Кастро, Владимир Соловьев, Германия, Великобритания


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