Какой сегодня праздник: 13 августа

Знаете ли вы, что 13 августа Международный день левши?
Что происходило 13 августа:
1928 — В Лондоне в эфир вышла первая в мире цветная телепередача.
1961 — Начато сооружение Берлинской стены.
Кто родился 13 августа:
1803 — Владимир Одоевский, русский писатель-прозаик.
1829 — Иван Сеченов, русский физиолог, создатель физиологической школы.
1899 — Альфред Хичкок, английский и американский кинорежиссер, продюсер, сценарист.
1907 — Тамара Макарова, советская актриса, педагог, Народная артистка СССР.
1926 — Фидель Кастро, кубинский политический и военный деятель, руководитель Кубы (1959-2008).
Кого не стало 13 августа:
1900 — Владимир Соловьев, русский философ, поэт, публицист.
1946 — Герберт Уэллс, английский писатель и публицист.
1984 — Тигран Петросян, советский шахматист, международный гроссмейстер, 9-й чемпион мира по шахматам.