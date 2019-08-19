Какой сегодня православный праздник: Преображение Господне

В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.

Согласно библейскому преданию, преображение Господне это день, когда перед изумленными учениками явился во всей Своей Славе в Божественном Свете Иисус Христос. С тех пор на Святой Земле, на горе Фавор в праздник Преображения при любой погоде сходит благодатное облако.

Своим Преображением Иисус впервые явил ученикам Свою Божественную суть.

"И просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет", - читаем мы в Евангелие.

И тут стоит понять, что означает сам термин "преображение"? Метаморфоза, изменение, причем изначально внутреннее. Видоизменение, превращение, трансформация.

© Sputnik / С. Зимнох Икона "Преображение Господне". XVI век.

Праздник Преображения Господнего принадлежит к 12 наибольшим православным праздникам. В народе этот день называют Вторым Спасом.

Это традиционный праздник урожая — в церквях освящают плоды земли, то есть, яблоки, груши, сливы. Наибольшей популярностью и почетом пользуются яблоки, даже существует еще и третье название праздника — Яблочный Спас. Освящения яблок больше всего ждут матери, у которых умерли дети, и дочери, у которых умерли матери, так как, по легенде, яблоки им можно употреблять только после Спаса.

В особенности готовятся к этому дню пасечники. Им надо освятить ульи, угостить медом соседей, особенно сирот, немощных и обездоленных.

В Греции и Италии этот праздник приходился на окончание сбора винограда, и Преображение стали совмещать с благодарственным молебном Богу за дарование "плодов земных", принося на освящение в храмы виноград.

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