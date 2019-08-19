Кто такой Владимир Цуркан

В понедельник, 19 августа, Конституционный суд избрал нового председателя. Им стал Владимир Цуркан. Приводим справочную информацию о нем.

В понедельник, 19 августа, Конституционный суд избрал нового председателя. Им стал Владимир Цуркан. Приводим справочную информацию о нем.

Владимир Цуркан родился 14 октября 1954 года в городе Слободзея Молдавской ССР.

В 1976 году окончил факультет права Московского Государственного Университета имени Михаила Ломоносова. Начинал свою деятельность следователем Прокуратуры МССР (1976 — 1982), работал прокурором в городе Рыбница (1982 — 1985). Работал в аппарате ЦК Компартии МССР, с 1985 по 1986 гг. был заместителем заведующего отделом административных органов, был депутатом Верховного Совета МССР, руководил отделом постоянной юридической комиссии (1986-1990).

После провозглашения независимости Молдовы ушел в бизнес. В 1991 — 1993 гг. был генеральным директором молдо-белорусского предприятия "Зубр".

11 февраля 1997 года был назначен первым заместителем министра внутренних дел. 11 декабря 1997 года второй президент Молдовы Пётр Лучинский присвоил ему звание генерал-майора полиции.

Цуркан занимал пост министра внутренних дел с 21 декабря 1999 по 19 апреля 2001. В 2001 году он был избран депутатом Парламента Республики Молдова по спискам Партии коммунистов.

21 марта 2002 года бывший министр внутренних дел Владимир Цуркан, был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Молдова в России.

В 2005, в 2009 году был избран депутатом Парламента Республики Молдова по спискам Партии коммунистов. В 2009 году избран первым заместителем председателя парламента.

В феврале 2010 года четыре депутата парламента РМ, избранных по спискам ПКРМ — Владимир Цуркан, Виктор Степанюк, Людмила Бельченкова и Валентин Гузнак покинули фракцию ПКРМ и вступили в партию "Единая Молдова". Цуркан был избран председателем этого политформирования.

Владимир Цуркан: Молдова превращается в полигон для генералов и техники НАТО>>>

В 2014 году был избран депутатом Парламента Республики Молдова по спискам Партии социалистов. Избран председателем Комиссии по правам человека и межэтническим отношениям.

Избран председателем Конституционного суда Молдовы 19 августа 2019 года.