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Какой сегодня праздник: 24 августа

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
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Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 24 августа, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 24 августа в Молдове отмечают День освобождения от фашистских захватчиков?

Что происходило 24 августа:

79 — Извержение вулкана Везувия уничтожило города Помпеи и Геркуланум.

1944 — В ходе Ясско-Кишиневской операции Молдавская ССР была освобождена от фашистской оккупации.

Кто родился 24 августа:

1845 — Князь Лев Голицын (ум. 1916), основатель виноделия в России, создатель русского шампанского, винодельческих центров в Массандре и Абрау-Дюрсо.

1865 — Фердинанд I (ум. 1927), король Румынии (1914-1927).

1899 — Хорхе Луис Борхес (ум. 1986), аргентинский писатель и поэт.

1945 — Кен Хенсли, английский рок-музыкант, клавишник группы "Uriah Heep".

1947 — Пауло Коэльо, бразильский писатель и поэт.

1988 — Руперт Гринт, британский актер (роль Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере).

 

Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
Теги:
праздники 24 августа, Ясско-Кишиневская операция, Андрей Лупан, Сергей Довлатов, Иван Крузенштерн, Руперт Гринт, Пауло Коэльо, Фердинанд I, Лев Голицын, Хорхе Луис Борхес, Молдавская ССР


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