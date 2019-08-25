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Царь Иван Грозный

Какой сегодня праздник: 25 августа

© Sputnik / Э. Коган
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
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Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 25 августа, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что ежегодно в последние выходные августа в мире отмечают Международную ночь летучих мышей?

Что происходило 25 августа:

1609 — Галилео Галилей демонстрирует Большому совету и дожу Венеции новое устройство — телескоп.

1985 — В авиакатастрофе погибла Саманта Смит — "маленький посол мира".

Кто родился 25 августа:

1530 — Иван IV Васильевич Грозный (ум. 1584), первый русский царь.

1930 — Георгий Данелия, кинорежиссер, сценарист, актер, народный артист СССР.

1930 — Сэр Шон Коннери, британский и американский актер театра и кино, продюсер, лауреат премии "Оскар" и других наград.

1942 — Маргарита Терехова, советская и российская актриса, режиссер, народная артистка России.

1952 — Курбан Бердыев, футболист, туркменский и российский футбольный тренер.

1958 — Тим Бёртон, американский кинорежиссер, мультипликатор.

1970 — Клаудиа Шиффер, немецкая топ-модель, актриса, общественный деятель.

© AP Photo / Roger Doelly
Немецкая супермодель Клаудия Шиффер на улице в центре Цюриха, 2000 год

Кого не стало 25 августа:

1227 — Чингисхан (р. 1155), основатель и первый великий хан Монгольской империи (1206-1227).

1867 — Майкл Фарадей (р. 1791), английский физик и химик, открывший электромагнитную индукцию, создатель генератора.

1984 — Трумен Капоте (р. 1924), американский писатель.

1985 — погибла Саманта Смит (р. 1972), американская школьница — посол доброй воли США.

Американская девочка Саманта Смит в Артеке
© Sputnik / Юрий Абрамочкин
Американская девочка Саманта Смит в "Артеке"

2012 — Нил Армстронг (р. 1930), американский астронавт, первый человек, ступивший на Луну.

Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
Теги:
праздники 25 августа, Саманта Смит, Трумен Капоте, Майкл Фарадей, Клаудия Шиффер, Тим Бертон, Маргарита Терехова, Шон Коннери, Иван Грозный, Нил Армстронг, Курбан Бердыев, Георгий Данелия


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