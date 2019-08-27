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Какой сегодня праздник: 27 августа

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
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Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 27 августа, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 27 августа в Молдове отмечают День независимости? 

Что происходило 27 августа:

1955 — В Великобритании вышел в свет первый экземпляр "Книги рекордов Гиннесса".

1991 — Провозглашение независимости Молдовы.

Кто родился 27 августа:

1770 — Георг Гегель (ум. 1831), немецкий философ.

1871 — Теодор Драйзер (ум. 1945), американский писатель и общественный деятель.

1896 — Фаина Раневская (ум. 1984), актриса, народная артистка СССР.

1941 — Богдан Ступка (ум. 2012), актер театра и кино, народный артист СССР, министр культуры Украины (1999-2001).

1941 — Сезария Эвора (ум. 2011), певица с Кабо-Верде, исполнительница песни "Bésame Mucho".

1983 — Джамала, украинская певица, победительница конкурса Евровидение-2016.

Кого не стало 27 августа:

1981 — Валерий Харламов (р. 1948), советский хоккеист.

Валерий Харламов
© Sputnik / Сомов Юрий
Валерий Харламов

1991 — Майк Науменко (р. 1955), рок-музыкант, лидер группы "Зоопарк".

2007 — Вальтер Запашный (р. 1928), дрессировщик, народный артист РСФСР.

2011 — Ия Саввина (р. 1936), актриса театра и кино, народная артистка СССР.

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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
Теги:
праздники 27 августа, Вальтер Запашный, Ия Саввина, Сезария Эвора, Теодор Драйзер, Георг Гегель, Фаина Раневская, Валерий Харламов, Майк Науменко, Богдан Ступка, Джамала, Республика Молдова


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