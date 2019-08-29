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Концерт американского певца Майкла Джексона в Москве

Какой сегодня праздник: 29 августа

© Sputnik / Дмитрий Коробейников
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
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Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 29 августа, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 29 августа — Международный день действий против ядерных испытаний?

Что происходило 29 августа:

1885 — Немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал первый мотоцикл.

Кто родился 29 августа:

1632 — Джон Локк (ум. 1704), английский философ-просветитель, автор эмпирической теории познания.

1780 — Жан Огюст Доминик Энгр (ум. 1867), французский художник.

1915 — Ингрид Бергман (ум. 1982), шведская киноактриса, обладательница трех "Оскаров".

1958 — Майкл Джексон (ум. 2009), американский певец, танцор, композитор, "король поп-музыки".

1972 — Ирина Лачина, российская актриса театра и кино. Дочь молдавской актрисы Светланы Томы.

1982 — Марина Александрова, российская актриса кино и театра.

Кого не стало 29 августа:

2017 — Дмитрий Коган (р. 1978), российский скрипач, заслуженный артист Российской Федерации.

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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
Теги:
праздники 29 августа, Дмитрий Коган, Марина Александрова, Ингрид Бергман, Джон Локк, Майкл Джексон, Ирина Лачина


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