Какой сегодня праздник: 29 августа

А вы знали, что 29 августа — Международный день действий против ядерных испытаний?
Что происходило 29 августа:
1885 — Немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал первый мотоцикл.
Кто родился 29 августа:
1632 — Джон Локк (ум. 1704), английский философ-просветитель, автор эмпирической теории познания.
1780 — Жан Огюст Доминик Энгр (ум. 1867), французский художник.
1915 — Ингрид Бергман (ум. 1982), шведская киноактриса, обладательница трех "Оскаров".
1958 — Майкл Джексон (ум. 2009), американский певец, танцор, композитор, "король поп-музыки".
1972 — Ирина Лачина, российская актриса театра и кино. Дочь молдавской актрисы Светланы Томы.
1982 — Марина Александрова, российская актриса кино и театра.
Кого не стало 29 августа:
2017 — Дмитрий Коган (р. 1978), российский скрипач, заслуженный артист Российской Федерации.
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