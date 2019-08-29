Какой сегодня праздник: 29 августа

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В селе Думитрень открыт памятник героям Великой Отечественной войны Присутствовавший на церемонии глава государства призвал беречь память о воинах, павших на поле битвы, и не допустить повторения ужасов Великой Отечественной войны. 155

"Поэма о наручниках", или Где в Молдове грань свободы и неволи Описать в литературном произведении все перипетии, которые могут произойти с человеком на фоне политических "приключений" последних лет, способны немногие, наш коллега, публицист Валериу Реницэ смог это сделать крайне искусно. 79