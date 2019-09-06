Какой сегодня праздник: 6 сентября

А вы знали, что 6 сентября отмечается День объединения Болгарии? А еще сегодня — День вооруженных сил Приднестровья.
Что происходило 6 сентября:
394 — Византийский император Феодосий I Великий в последний раз в истории объединил Восточную и Западную Римские империи.
1991 — Ленинграду возвращено историческое наименование — Санкт-Петербург.
Кто родился 6 сентября:
1666 — Иван V Алексеевич (ум. 1696), русский царь (1682-1696) из династии Романовых.
1757 — Жильбер Лафайет (ум. 1834), французский политик, участник трех революций.
1946 — Александр Лившиц (ум. 2013), советский и российский экономист, в 1996-1997 министр финансов и вице-премьер правительства РФ.
1971 — Долорес О'Риордан (ум. 2018), ирландская певица, автор песен и вокалистка рок-группы "The Cranberries".
1973 — Юрий Шатунов, певец, солист группы "Ласковый май".
Кого не стало 6 сентября:
1566 — Сулейман Великолепный (р. 1494), турецкий султан (1520-1560), при котором Османская империя достигла наивысшего могущества.
1977 — Юрий Пименов (р. 1903), живописец, народный художник СССР.
1998 — Акира Куросава (р. 1910), японский кинорежиссер.
2007 — Лучано Паваротти (р. 1935), оперный певец, тенор.
2014 — Виктория Горшенина (р. 1919), актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР.
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