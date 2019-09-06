Какой сегодня праздник: 6 сентября

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 6 сентября, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 6 сентября отмечается День объединения Болгарии? А еще сегодня — День вооруженных сил Приднестровья.

Что происходило 6 сентября:

394 — Византийский император Феодосий I Великий в последний раз в истории объединил Восточную и Западную Римские империи.

1991 — Ленинграду возвращено историческое наименование — Санкт-Петербург.

© Sputnik / Alexey Danichev В Санкт-Петербурге заканчивается сезон Белых ночей. Набережная реки Мойки с Певческого моста.

Кто родился 6 сентября:

1666 — Иван V Алексеевич (ум. 1696), русский царь (1682-1696) из династии Романовых.

1757 — Жильбер Лафайет (ум. 1834), французский политик, участник трех революций.

1946 — Александр Лившиц (ум. 2013), советский и российский экономист, в 1996-1997 министр финансов и вице-премьер правительства РФ.

1971 — Долорес О'Риордан (ум. 2018), ирландская певица, автор песен и вокалистка рок-группы "The Cranberries".

1973 — Юрий Шатунов, певец, солист группы "Ласковый май".

Кого не стало 6 сентября:

1566 — Сулейман Великолепный (р. 1494), турецкий султан (1520-1560), при котором Османская империя достигла наивысшего могущества.

1977 — Юрий Пименов (р. 1903), живописец, народный художник СССР.

1998 — Акира Куросава (р. 1910), японский кинорежиссер.

2007 — Лучано Паваротти (р. 1935), оперный певец, тенор.

2014 — Виктория Горшенина (р. 1919), актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР.

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK