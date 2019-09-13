Какой сегодня праздник: 13 сентября

А вы знали, что 13 сентября православные отмечают Положение честного пояса Пресвятой Богородицы?
Что происходило 13 сентября:
1929 — Александр Флеминг впервые явил публике свое открытие — пенициллин.
Кто родился 13 сентября:
1601 — Ян Брейгель Младший (ум. 1678), нидерландский (фламандский) художник.
1922 — Има Сумак (ум. 2008), перуанская певица с голосом диапазоном в пять октав.
1923 — Зоя Космодемьянская (ум. 1941), советская партизанка, первая женщина, удостоенная звания Герой Советского Союза (посмертно) в годы Великой Отечественной войны.
1951 — Александр Розенбаум, певец-бард, поэт, композитор, актер, народный артист России.
1973 — Фабио Каннаваро, итальянский футболист, чемпион мира (2006), лучший футболист мира 2006 года.
1977 — Ираклий Пирцхалава, российский певец и радиоведущий грузинского происхождения.
1989 — Томас Мюллер, немецкий футболист, чемпион мира (2014).
Кого не стало 13 сентября:
81 — Тит Флавий Веспасиан (р. 39), римский император (79-81), из династии Флавиев.
1859 — Фаддей Булгарин (р. 1789), русский писатель, критик, издатель.
1996 — Тупак Шакур (р. 1971), американский музыкант, рэпер и актер.
2002 — Александр Казанцев (р. 1906), советский и российский писатель-фантаст.
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