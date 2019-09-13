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Какой сегодня праздник: 13 сентября

© Sputnik / А. Корнющенко
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
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Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 13 сентября, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 13 сентября православные отмечают Положение честного пояса Пресвятой Богородицы?

Что происходило 13 сентября:

1929 — Александр Флеминг впервые явил публике свое открытие — пенициллин.

Кто родился 13 сентября:

1601 — Ян Брейгель Младший (ум. 1678), нидерландский (фламандский) художник.

1922 — Има Сумак (ум. 2008), перуанская певица с голосом диапазоном в пять октав.

1923 — Зоя Космодемьянская (ум. 1941), советская партизанка, первая женщина, удостоенная звания Герой Советского Союза (посмертно) в годы Великой Отечественной войны.

1951 — Александр Розенбаум, певец-бард, поэт, композитор, актер, народный артист России.

1973 — Фабио Каннаваро, итальянский футболист, чемпион мира (2006), лучший футболист мира 2006 года.

1977 — Ираклий Пирцхалава, российский певец и радиоведущий грузинского происхождения.

1989 — Томас Мюллер, немецкий футболист, чемпион мира (2014).

Кого не стало 13 сентября:

81 — Тит Флавий Веспасиан (р. 39), римский император (79-81), из династии Флавиев.

1859 — Фаддей Булгарин (р. 1789), русский писатель, критик, издатель.

1996 — Тупак Шакур (р. 1971), американский музыкант, рэпер и актер.

2002 — Александр Казанцев (р. 1906), советский и российский писатель-фантаст.

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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
Теги:
праздники 13 сентября, Ираклий Пирцхалава, Фабио Каннаваро, Зоя Космодемьянская, Има Сумак, Ян Брейгель Младший, Фаддей Булгарин, Тупак Шакур, Александр Розенбаум, Томас Мюллер


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