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Кэприянский Свято-Успенский Монастырь

Какой сегодня праздник: 14 сентября

© Sputnik / Евгений Панасенко
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
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Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 14 сентября, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 14 сентября (1 сентября по старому стилю) православные отмечают начало индикта или церковное новолетие?  Этот праздник посвящен наступлению Нового года (Нового лета от Сотворения мира) в богослужебном церковном календаре, в этот день православные христиане молятся Богу о даровании благословения на новый, начавшийся год.

Что происходило 14 сентября:

1829 — Россия и Турция подписали Адрианопольский мирный договор завершивший русско-турецкую войну 1828-1829 годов.

1867 — Вышел в свет первый том "Капитала" Карла Маркса.

Кто родился 14 сентября:

1952 — Николай Гнатюк, советский и украинский эстрадный певец, народный артист Украинской ССР.

1965 — Дмитрий Медведев, российский политик и государственный деятель, третий президент Российской Федерации (2008-2012), десятый председатель правительства РФ (с 2012 г.).

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
© Sputnik / Александр Астафьев
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

1979 — Ивица Олич, хорватский футболист, обладатель Кубка УЕФА (2005).

1983 — Эми Уайнхаус (ум. 2011), английская певица, автор песен.

1988 — Мартен Фуркад, французский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион.

Кого не стало 14 сентября:

1321 — Данте Алигьери (р. 1265), итальянский поэт.

1851 — Джеймс Фенимор Купер (р. 1789), американский писатель.

1927 — Айседора Дункан (р. 1878), американская балерина, жена Сергея Есенина.

Поэт Сергей Есенин с женой Айседорой Дункани ее приемной дочерью Ирмой Дункан (слева)
© Sputnik / РИА Новости
Поэт Сергей Есенин с женой Айседорой Дункани ее приемной дочерью Ирмой Дункан (слева)

1966 — Николай Черкасов (р. 1903), советский актер театра и кино.

1982 — Грейс Келли (р. 1929), американская актриса, супруга князя Монако Ренье III.

2002 — Лолита Торрес (р. 1930), аргентинская актриса и певица.

2009 — Патрик Суэйзи (р. 1952), американский актер, танцор и автор-исполнитель.

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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
Теги:
праздники 14 сентября, Лолита Торрес, Грейс Келли, Фенимор Купер, Мартен Фуркад, Ивица Олич, Николай Гнатюк, Патрик Суэйзи, Николай Черкасов, Данте Алигьери, Карл Маркс, Эми Уайнхаус, Дмитрий Медведев, Турция, Россия


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