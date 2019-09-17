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Флэшмоб, посвященный Всемирному Дню доброты, прошел на Манежной площади в Москве

Какой сегодня праздник: 17 сентября

© Sputnik / Владимир Вяткин
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
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Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 17 сентября, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знаете, что 17 сентября в мире начинается международная неделя слинга (приспособления из ткани для ношения ребенка)?

Что происходило 17 сентября: 

1787 — На Конституционной Конвенции в Филадельфии принята Конституция США.

1922 — В Берлине состоялся первый в мире публичный показ звукового фильма.

Кто родился 17 сентября: 

1832 — Сергей Боткин (ум. 1889), врач-терапевт, общественный деятель, классик русской медицины.

1857 — Константин Циолковский (ум. 1935), российский и советский ученый, пионер космонавтики.

1864 — Михаил Коцюбинский (ум. 1913), украинский писатель.

1935 — Кен Кизи (ум. 2001), американский писатель.

1968 — Анастейша, американская поп-певица и автор песен.

1969 — Кит Флинт, танцор и вокалист британской электронной группы "The Prodigy".

1985 — Александр Овечкин, российский хоккеист.

© Sputnik / Maksim Bogodvid
Игрок команды "Ковальчук Team" Александр Овечкин

Кого не стало 17 сентября:

1984 — Юрий Визбор (р. 1934), советский киноактер, журналист, один из основоположников авторской песни.

1987 — Владимир Басов (р. 1923), советский кинорежиссер, актер, сценарист.

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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
Теги:
праздники 17 сентября, Кит Флинт, Кен Кизи, Михаил Коцюбинский, Константин Циолковский, Сергей Боткин, Владимир Басов, Юрий Визбор, Анастейша, Александр Овечкин, Германия, США


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