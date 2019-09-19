Какой сегодня праздник: 19 сентября

А вы знали, что 19 сентября в Молдове отмечают День работника гражданской авиации?
Что происходило 19 сентября:
1648 — Французский ученый Блез Паскаль доказал существование атмосферного давления.
1928 — в Нью-Йорке состоялась премьера первого мультфильма с Микки Маусом. Мышонок еще не имел голоса и был мало похож на привычный нам образ.
1982 — День рождения "смайлика". Скотт Фалман предложил использовать смайлики в качестве способа выражения эмоций при общении в Сети.
Кто родился 19 сентября:
1911 — Уильям Голдинг, английский писатель, лауреат Нобелевской премии (1983).
1947 — Виктор Ерофеев, российский писатель, литературовед, теле и радиоведущий.
1953 — Дина Рубина, российская писательница и сценарист.
1969 — Константин Цзю, советский, российский и австралийский боксер, чемпион мира.
Кого не стало 19 сентября:
1935 — Константин Циолковский (р. 1857), русский ученый, пионер космонавтики.
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK