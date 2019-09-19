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Какой сегодня праздник: 19 сентября

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
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Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 19 сентября, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 19 сентября в Молдове отмечают День работника гражданской авиации?

Что происходило 19 сентября:

1648 — Французский ученый Блез Паскаль доказал существование атмосферного давления.

1928 — в Нью-Йорке состоялась премьера первого мультфильма с Микки Маусом. Мышонок еще не имел голоса и был мало похож на привычный нам образ.

1982 — День рождения "смайлика". Скотт Фалман предложил использовать смайлики в качестве способа выражения эмоций при общении в Сети.

Кто родился 19 сентября:

1911 — Уильям Голдинг, английский писатель, лауреат Нобелевской премии (1983).

1947 — Виктор Ерофеев, российский писатель, литературовед, теле и радиоведущий.

1953 — Дина Рубина, российская писательница и сценарист.

1969 — Константин Цзю, советский, российский и австралийский боксер, чемпион мира.

Кого не стало 19 сентября:

1935 — Константин Циолковский (р. 1857), русский ученый, пионер космонавтики.

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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
Теги:
праздники 19 сентября, Константин Цзю, Дина Рубина, Виктор Ерофеев, Уильям Голдинг, Константин Циолковский, США, Франция


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