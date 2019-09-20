Какой сегодня праздник: 20 сентября

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 20 сентября, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 20 сентября родилась знаменитая актриса Софи Лорен?

Что происходило 20 сентября:

1519 — Фернандо Магеллан отправился в кругосветное путешествие.

1946 — Состоялось открытие первого Каннского кинофестиваля.

Кто родился 20 сентября:

1899 — Николай Анненков (ум. 1999), актер театра и кино, народный артист СССР.

1922 — Григорий Поженян (ум. 2005), советский и российский поэт-фронтовик, соавтор песен, прозаик.

1934 — Софи Лорен, итальянская киноактриса.

© Sputnik / Mikhail Ozerskiy Итальянская актриса Софи Лорен на IV Московском международном кинофестивале

1948 — Джордж Мартин, американский писатель-фантаст, сценарист и продюсер.

1954 — Геннадий Малахов, российский популяризатор нетрадиционных методов оздоровления, писатель, телеведущий.

1963 — Андрей Державин, советский и российский музыкант и певец.

1974 — Катя Лель, российская эстрадная певица.

Кого не стало 20 сентября:

1863 — Якоб Гримм (р. 1785), немецкий филолог и фольклорист.

1999 — Раиса Горбачева (р. 1932), советский общественный деятель, супруга Михаила Горбачева.

2002 — Сергей Бодров (р. 1971), российский актер, режиссер, сценарист.

2000 — Герман Титов (р. 1935), советский космонавт.

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