Какой сегодня праздник: 21 сентября

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 21 сентября, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 21 сентября в мире отмечают сразу несколько праздников? Это Международный день мира и Всемирный день русского единения. А еще 21 сентября — Всемирный день распространения информации о болезни Альцгеймера.

Православные сегодня отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Что происходило 21 сентября:

1937 — Вышел роман Джона Рональда Руэла Толкина "Хоббит, или Туда и обратно".

Кто родился 21 сентября:

1452 — Джироламо Савонарола (ум.1498), итальянский монах, доминиканский проповедник и правитель Флоренции, проводивший политику агрессивного религиозного консерватизма.

1708 — Антиох Кантемир (ум. 1744), российский поэт-сатирик, дипломат, деятель раннего русского Просвещения.

1899 — Николай Анненков (ум. 1999), актер театра и кино, педагог, народный артист СССР.

1936 — Юрий Лужков, советский и российский политик, государственный деятель, второй мэр Москвы (1992-2010).

© Sputnik/ Sergey Guneev Бывший мэр Москвы Юрий Лужков с супругой

1947 — Стивен Кинг, американский писатель, "король ужасов".

1965 — Фредерик Бегбедер, французский писатель.

1971 — Ростислав Хаит, российский актер, один из основателей комического театра "Квартет И".

Кого не стало 21 сентября:

1832 — Вальтер Скотт (р. 1771), шотландский и английский писатель.

1860 — Артур Шопенгауэр (р. 1788), немецкий философ, один из первых представителей школы иррационализма.

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