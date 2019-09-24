Какой сегодня праздник: 24 сентября

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 24 сентября, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что ежегодно 24 сентября отмечается — Международный день караванщика. Его празднуют каравановожатые и прочие участники транспортных колонн и судовых караванов, дальнобойщики, команды торговых судов и экипажи кораблей эскорта.

Что происходило 24 сентября:

1996 — Открыт для подписания Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Кто родился 24 сентября:

1739 — Григорий Потемкин-Таврический (ум. 1791), светлейший князь, российский государственный деятель, генерал-фельдмаршал.

1936 — Герард Васильев, певец и актер, солист Московского театра оперетты, народный артист РСФСР.

1945 — Лариса Рубальская, советская и российская поэтесса, автор текстов песен.

1946 — Наталья Аринбасарова, актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР.

1952 — Алексей Романов, советский и российский рок-музыкант.

1956 — Сергей Летов, русский музыкант, саксофонист, старший брат Егора Летова.

Кого не стало 24 сентября:

1541 — Парацельс (р. 1493), алхимик, врач и оккультист.

1802 — Александр Радищев (р. 1749), русский писатель.

1812 — Петр Багратион (р. 1765), российский генерал от инфантерии, князь, герой Отечественной войны 1812 года.

1920 — Карл Петер Фаберже (р. 1846), российский ювелир.

© Sputnik / Igor Russak Экспонаты музея Фаберже в отреставрированном Шуваловском дворце Санкт-Петербурга

2004 — Франсуаза Саган (р. 1935), французская писательница.

2010 — Геннадий Янаев (р. 1937), вице-президент СССР, председатель ГКЧП.

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