Какой сегодня праздник: 26 сентября

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 26 сентября, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 26 сентября — Европейский день языков? А еще сегодня Всемирный день контрацепции.

Что происходило 26 сентября:

1815 — В Париже Австрия, Пруссия и Россия заключили Священный союз, который был заключен после крушения наполеоновской империи с целью борьбы против революционных движений в Европе, удовлетворения территориальных притязаний и обеспечения незыблемости решений Венского конгресса, где главную роль играли Россия, Великобритания, Австрия и Пруссия.

Кто родился 26 сентября:

1791 — Теодор Жерико (ум. 1824), французский художник-романтик.

1849 — Иван Петрович Павлов (ум. 1936), русский учёный-физиолог, лауреат Нобелевской премии (1904).

1888 — Томас Стернз Элиот (ум. 1965), англо-американский поэт, лауреат Нобелевской премии (1948).

1934 — Олег Басилашвили, актер театра и кино, народный артист СССР.

1940 — Людмила Максакова, актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.

1981 — Серена Уильямс, американская теннисистка.

© AP Photo / Luca Bruno Американская теннисистка Серена Уильямс

Кого не стало 26 сентября:

1990 — Альберто Моравиа (р. 1907), итальянский писатель и журналист.

2000 — Ольга Высоцкая (р. 1906), диктор Всесоюзного радио, народная артистка СССР.

2008 — Пол Ньюман (р. 1925), американский актёр и режиссёр, автогонщик.



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