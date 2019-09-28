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Школьники среди учебников

Какой сегодня праздник: 28 сентября

© Fotolia / Sergii Kondrytskyi
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
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Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 28 сентября, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

Знаете ли вы, что 28 сентября — Всемирный день борьбы против бешенства? А также сегодня Международный день права знать.

Что происходило 28 сентября:

1773 —Начало восстания под предводительством Емельяна Пугачева.

Кто родился 28 сентября:

551 до н. э. — Конфуций (ум. 479 до н. э.), китайский философ и мыслитель.

1571 — Микеланджело да Карава́джо — итальянский художник, реформатор европейской живописи XVII века, основатель реализма в живописи, один из крупнейших мастеров барокко.

1783 — Надежда Дурова (ум. 1866), русская кавалеристка, офицер, участница Отечественной войны 1812 года, писатель.

1803 — Проспер Мериме (ум. 1870), французский писатель.

1908 — Ираклий Андроников (ум. 1990), писатель, литературовед, мастер художественного рассказа, телеведущий, народный артист СССР.

1915 — Георгий Товстоногов (ум. 1989), режиссер, педагог, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда.

1924 — Марчелло Мастроянни (ум. 1996), итальянский киноактер.

1934 — Брижит Бардо, французская киноактриса.

1963 — Владимир Турчинский (ум. 2009), российский спортсмен и шоумен, рекордсмен в силовых видах спорта, актер, телеведущий.

1968 — Наоми Уоттс, англо-австралийская актриса и продюсер.

1976 — Федор Емельяненко, российский спортсмен (смешанные единоборства, самбо, дзюдо).

Кого не стало 28 сентября:

1895 — Луи Пастер (р. 1822), французский химик и микробиолог, член Французской академии.

1956 — Уильям Боинг (р. 1881), американский авиаконструктор.

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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (237)
Теги:
праздники 28 сентября, Наоми Уоттс, Марчелло Мастроянни, Конфуций, Владимир Турчинский, Георгий Товстоногов, Ираклий Андроников, Надежда Дурова, Проспер Мериме, Микеланджело Караваджо, Брижит Бардо, Федор Емельяненко, Россия


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