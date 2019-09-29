Лунный календарь на октябрь 2019: благоприятные дни для свадеб и стрижек

Лунным календарем пользуются и в наши дни - при его помощи можно с легкостью определить, какие дни месяца будут благоприятными, а также справиться с возникшими трудностями, опираясь на его рекомендации.

Для тех, кто планирует вступить в священный союз, радикально сменить имидж или просто постричься, Sputnik Грузия любезно предоставил возможность взглянуть в лунный календарь.

Он показывает, какие дни благоприятны для свадеб и стрижки в октябре 2019 года, а в какие лучше воздержаться.

Изучив лунный календарь, можно выбрать наиболее благоприятные дни, в том числе, для покупок, совершения сделок, посевных работ, стрижки и даже свадеб.

Благоприятные дни для свадеб

Определенное действие на свадьбу и дальнейшую жизнь в браке оказывают различные события. Избежать неприятностей в будущем, а также создать гармоничную семью можно, выбрав благоприятный день для свадьбы в октябре по лунному календарю.

Самые благоприятные дни для свадьбы, по лунному календарю, в октябре - 8,9,10,11, 12,14,15,18,19, 22, 24, 25 и 26 числа.

Из всего лунного цикла 8 и 10 октября - самые благоприятные дни для свадеб. Между супругами будет царить взаимопонимание, а семья, созданная в эти, будет крепкой и счастливой.

Людям увлеченным наукой и перешагнувшим 30-летний рубеж, лунный календарь свадеб, советует скрепить отношения узами брака 11 октября – обещая, что союз будет крепким и успешным.

Крепкой и благополучной будет семья, если взрослые и зрелые пары, по совету лунного календаря свадеб, свяжут себя узами брака 13, 24 и 26 октября.

Двенадцатое октября время перемен и второго шанса, по лунному календарю свадеб, он наиболее благоприятен для брака, особенно если он не первый.

Сыграть свадьбу, по лунному календарю, 2, 3 и 31 октября рекомендовано только парам, чьи отношения испытаны временем. А вот творческим натурам создать семью лучше всего 5 октября.

Тем, кто достиг внутреннего спокойствия и мечтает о тихих семейных вечерах вдалеке от шума города и в гармонии с природой, лунный календарь свадеб, советует пожениться 4 октября.

По лунному календарю свадеб, 19 октября прекрасно подходит для заключения брака между публичными и известными людьми.

Союз, заключенный 9 октября будет благоприятным, по лунному календарю свадеб, если партнеры уверены в своих чувствах и доверяют друг другу.

Самые не благоприятные дни, по лунному календарю свадеб – 1,6,7,16,17, 21,23, 27,28, 29, 30 октября.

Союз, заключенный в эти дни, по лунному календарю свадеб, может привести к постоянным ссорам, взаимным упрекам, изменам, и в конечном счете к разводу.

Благоприятные дни для стрижки

Волосы - главное украшение женщины, которым постоянно нужен правильный уход и питание. Пользуясь советами лунного календаря стрижек, вы сможете определить благоприятные дни для посещения салона красоты, в которые желательно красить, стричь или завивать волосы.

По лунному календарю стрижек, самые благоприятные дни для стрижки волос – 2,3,4,5,9,10,11,18,25,29 и 31 октября.

Стрижка в благоприятные дни, по лунному календарю, на растущую Луну, будет способствовать укреплению корней, улучшению их состояния и росту.

Стрижка на убывающую Луну, в благоприятные дни, по лунному календарю, замедлит рост волос, но укрепит корни.

По лунному календарю - 1,6,8,12,13,14,17,20,21,24,26,28 и 30 лучше воздержаться от стрижки и проведения экспериментов.

Материал подготовлен на основе открытых источников