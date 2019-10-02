Какой сегодня праздник: 2 октября

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 2 октября, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что второго октября Международный день ненасилия? А еще в странах СНГ сегодня отмечают День профтехобразования.

Что происходило 2 октября:

1187 — Султан Египта и Сирии Саладин после недолгой осады захватил Иерусалим, что послужило поводом к началу Третьего крестового похода.

Кто родился 2 октября:

1869 — Махатма Ганди (ум. 1948), один из руководителей и идеолог национально-освободительного движения Индии.

© AFP 2019 / MUJAHID SAFODIEN Бюст Махатма Ганди

1914 — Юрий Левитан (ум. 1983), диктор Всесоюзного радио с (1931), народный артист СССР.

1939 — Юрий Глазков (ум. 2008), советский космонавт, Герой Советского Союза.

1951 — Ромина Пауэр, американская актриса и певица, выступавшая в дуэте с мужем-итальянцем Аль Бано.

1952 — Стинг, английский рок-музыкант, певец, автор песен.

1982 — Сати Казанова, российская певица, актриса, модель, телеведущая.

Кого не стало 2 октября:

1980 — Валентин Варламов (р. 1934), советский лётчик-испытатель, член первого отряда космонавтов.

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