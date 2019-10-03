Какой сегодня праздник: 3 октября

Знаете ли вы, что 3 октября — Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом?
Что происходило 3 октября:
1906 — Утвержден международный сигнал бедствия на море, известный как "SOS".
1990 — Произошло официальное объединение ФРГ и ГДР.
1993 — Противостояние парламента и президента в Москве перешло в вооруженное столкновение
Кто родился 3 октября:
1895 — Сергей Есенин (ум. 1925), русский советский поэт.
1934 — Николай Волков (ум. 2003), актер театра и кино, народный артист РСФСР.
1935 — Армен Джигарханян, актер театра и кино, народный артист СССР.
1941 — Чабби Чекер, американский музыкант, пионер рок-н-ролла.
1953 — Елена Коренева, советская и российская актриса театра и кино, режиссер, сценарист.
1969 — Гвен Стефани, американская певица и автор песен, солистка "No Doubt", модельер, актриса.
1975 — Алексей Горшенёв, российский поэт, певец, музыкант, лидер группы "Кукрыниксы".
1981 — Златан Ибрагимович, шведский футболист.
1988 — Алисия Викандер, шведская актриса.
Кого не стало 3 октября:
1950 — Пантелеймон Сазонов (р. 1895), режиссер и художник мультипликационного кино.
1967 — Вудро Вильсон "Вуди" Гатри (р. 1912), американский фолк-певец и композитор.
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