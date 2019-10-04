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Какой сегодня праздник: 4 октября

© Sputnik / Максим Блинов
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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (238)
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Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 4 октября, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

Знаете ли вы, что 4 октября — Всемирный день животных? А в России сегодня отмечают День гражданской обороны МЧС.

Что происходило 4 октября:

1582 — По указу папы римского Григория XIII произошел переход на новый календарь, который был назван по имени папы григорианским.

1957 — На околоземную орбиту выведен первый в мире искусственный спутник Земли, открывший космическую эру в истории человечества.

Кто родился 4 октября:

1814 — Жан Милле (ум. 1875), французский художник.

1895 — Рихард Зорге (казнен в 1944), советский разведчик, Герой Советского Союза.

Советский разведчик Рихард Зорге
© Sputnik /
Советский разведчик Рихард Зорге

1925 — Марлен Хуциев, режиссер театра и кино, сценарист, актер, народный артист СССР.

1938 — Энн Райс, американская писательница.

1965 — Евгений Касперский, российский программист, один из ведущих специалистов мира в сфере информационной безопасности.

1946 — Сьюзан Сарандон, американская актриса.

1956 — Кристоф Вальц, австрийский актер.

Кого не стало 4 октября:

1997 — Георгий Юматов (р. 1926), актер театра и кино, народный артист РСФСР.

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Тема:
Календарь событий: история далекая и близкая (238)
Теги:
праздники 4 октября, День гражданской обороны МЧС России, Всемирная неделя космоса, Всемирный день животных, Кристов Вальц, Евгений Касперский, Сьюзан Сарандон, Энн Райс, Марлен Хуциев, Рихард Зорге, Георгий Юматов, Ватикан, Россия


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