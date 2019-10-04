Какой сегодня праздник: 4 октября

Знаете ли вы, что 4 октября — Всемирный день животных? А в России сегодня отмечают День гражданской обороны МЧС.
Что происходило 4 октября:
1582 — По указу папы римского Григория XIII произошел переход на новый календарь, который был назван по имени папы григорианским.
1957 — На околоземную орбиту выведен первый в мире искусственный спутник Земли, открывший космическую эру в истории человечества.
Кто родился 4 октября:
1814 — Жан Милле (ум. 1875), французский художник.
1895 — Рихард Зорге (казнен в 1944), советский разведчик, Герой Советского Союза.
1925 — Марлен Хуциев, режиссер театра и кино, сценарист, актер, народный артист СССР.
1938 — Энн Райс, американская писательница.
1965 — Евгений Касперский, российский программист, один из ведущих специалистов мира в сфере информационной безопасности.
1946 — Сьюзан Сарандон, американская актриса.
1956 — Кристоф Вальц, австрийский актер.
Кого не стало 4 октября:
1997 — Георгий Юматов (р. 1926), актер театра и кино, народный артист РСФСР.
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