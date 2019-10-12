Какой сегодня праздник: 12 октября

Праздники, что происходило раньше в этот день, и кто родился 12 октября, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

А вы знали, что 12 октября — Всемирный день испанского языка? А еще сегодня Всемирный день борьбы с артритом.

Что происходило 12 октября:

1931 — В Рио-де-Жанейро состоялось торжественное открытие статуи Христа Спасителя.

1957 — На экраны советских кинотеатров вышел ставший затем легендарным фильм Михаила Калатозова "Летят журавли".

1960 — Состоялось знаменитое выступление Хрущёва на заседании Генеральной Ассамблее ООН.

Кто родился 12 октября:

1350 — Дмитрий Донской (ум. 1389), Великий князь Московский и Владимирский.

1896 — Эудженио Монтале (ум. 1981), итальянский поэт, лауреат Нобелевской премии (1975).

1929 — Ролан Быков (ум. 1998), актер театра и кино, режиссер, народный артист СССР.

1935 — Лучано Паваротти (ум. 2007), итальянский оперный певец (тенор).

1958 — Михаил Леонтьев, российский журналист и публицист, ведущий телепередачи "Однако".

1966 — Алексей Кортнев, российский музыкант, автор песен, создатель и солист группы "Несчастный случай".

1968 — Хью Джекман, австралийский кино- и телеактер, продюсер, лауреат "Золотого глобуса" и других наград.

1977 — Жасмин, российская поп-певица.

Кого не стало 12 октября:

1777 — Александр Сумароков (р. 1717), русский писатель.

1991 — Аркадий Стругацкий (р. 1925), советский писатель-фантаст.

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK