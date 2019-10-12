Покровская родительская суббота 2019: приметы и традиции

Покровская родительская суббота – день, когда православные верующие особым образом вспоминают близких, ушедших из жизни - в 2019 году выпадает на 12 октября.

Этот день не имеет постоянной даты — согласно церковному календарю, он предшествует главному осеннему церковному празднику Покрова Пресвятой Богородицы, который православные отмечает 14 октября.

Родительские субботы

"Родительскими" называют дни особого поминовения усопших, в которые по молитвам Церкви, умершие могут получить облегчение или освобождение от загробных наказаний. И еще потому, что христиане в первую очередь молитвенно поминали своих почивших родителей. Умершие попадают на тот свет к своим родителям, праотцам.

Субботний день выбран также не случайно — это последний день седмицы, так как завершающий седмичный цикл, начинается воскресеньем, или "неделей", когда ничего не делают, а не понедельником, как это принято считать в мире.

Священнослужители поясняют, что воскресенье, как первый день, является новым этапом жизни, субботу же, как завершающий этап жизни (параллель рождения и смерти) по Уставу принято считать днем поминовения усопших.

Среди таких суббот, когда в православных храмах совершается особое поминовение умерших православных христиан, особо выделяют Вселенские — Мясопустную и Троицкую, в которые православная Церковь молитвенно поминает вообще всех усопших и совершаются особые богослужения — вселенские панихиды.

Остальные родительские субботы не относятся к вселенским и отведены специально для частного поминовения дорогих нашему сердцу людей. Панихида в переводе с греческого значит "ходатайство". Это заупокойное богослужение, на котором верующие молятся об упокоении умерших, испрашивают у Господа для них милосердия и прощения грехов.

Традиции поминаний

Поминовение усопших — одна из многочисленных традиций православия. В этот день в церквях проходят панихиды, поминальные литургии, направленные на поддержание памяти о покинувших земной мир людях и освобождение последних от совершенных ими когда-то грехов через молитвы.

Поминальный день в Покровскую субботу был установлен в середине XVI века — Иван Грозным наказал в определенный день — в субботу, накануне Покрова, поминать воинов, погибших при штурме Казани в 1552 году.

Но православная церковь признала этот день только спустя 40 лет — официально указ о ежегодном поминовении павших при взятии Казани на Покров Пресвятой Богородицы Патриарх Иов издал 1592 году.

Со временем в этот день стали поминать не только павших воинов, но и собственных усопших родственников — данная традиция сохранилась по сей день.

Указанную субботу назвали "поминальной" или "родительской" потому, что, по христианской вере, умершие попадают на тот свет к своим родителям, праотцам. Кроме того, ритуал поминания начинается с имен самых близких людей — наших родителей.

В этот день следует поминать своих усопших родителей в церкви — люди подают записочки за умерших родственников, а также за их души священнику, а также молятся за упокоение их души в загробном мире. Но, если вы не смогли посетить церковь, можно поставить свечу за своих усопших перед иконами дома и помолиться о них.

После посещения храмов православные отправляются на кладбище, читают молитвы за упокой души умерших родственников, приводят в порядок могилы.

Обычаи и приметы

В этот день, по традиции, православные устраивают скромные трапезы и вспоминают тех, кого нет рядом — на стол кладут большее количество приборов, а среди поминальной еды обязательно подают ритуальное блюдо — кутью (пшеничная каша с изюмом, орехами, политая медом) — символизирующее веру в вечную жизнь и воскресение.

Скорбь по близким ушедшим в мир иной в селах и деревнях тесно переплеталась с развлечениями — на Покровскую субботу выпадало последнее гулянье.

А после Покрова начиналось время покровских вечерков и домашних посиделок — данная традиция своими корнями уходит в дохристианский период славян.

Обычай поминовения усопших существовал еще у язычников — у них были особые субботы, в которые они вспоминали своих близких, безвременно ушедших.

Основная примета, сохранившаяся за много столетий существования праздника, связана с погодой. Принято считать, что в Покровскую родительскую субботу осень и зима впервые встречаются за год, а выпавший в этот день снег является Божественным знаком — "покровом".

"На Покров до обеда — лето, после обеда — зима", — говорили в народе.

В народе считали, что Дедам следует всячески угождать, потому что они, святые гости с Того Света, скучают по живым, желают людям добра и печалятся о разлуке.

Люди верили, что не вспоминать душу — выказывать неуважение к мертвым. Но вместе с уважением присутствовал и страх того, что, если обидеть души мертвых, они не будут помогать живым в их делах.

Молитва об усопших

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.

Во время церковного богослужения, православные люди поминают поименно многие поколения своих усопших предков.

Материал подготовлен на основе открытых источников.