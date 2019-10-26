Врачи предупреждают: радикальные изменения погоды могут повлиять на ваше здоровье

Внезапные изменения в погоде влияют на здоровье людей. Наиболее уязвимы дети и пожилые люди, говорят врачи. Однако есть и люди, которые не затронуты этими изменениями.

В условиях резких перепадов температуры возрастает риск острых сердечных заболеваний, респираторных заболеваний или депрессии.

"В этот период фиксируется больше случаев сердечных приступов. Наблюдаются и острые вирусные инфекции, головная боль, слабость, усталость, сонливость или депрессия", — рассказала в эфире радио "Sputnik Молдова" доктор медицинских наук Луминица Сувейкэ.

© Sputnik / Miroslav Rotari Luminita Suveică

Для избежания негативных последствий специалисты рекомендуют людям прилагать больше физических усилий, потреблять свежие фрукты и овощи, а в случае необходимости обращаться к врачу.

Напомним, что после значений температуры более 30 градусов по Цельсию, в начале сентября температура упала до 20-22 градусов по Цельсию. Однако затем температура снова возросла, а к концу недели опять достигнет 30 градусов Цельсия на юге страны.

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