День автомобилиста 2019: история, традиции, праздник

В 2019 году День автомобилиста в России и ряде стран бывшего Союза отметят 27 октября.
В этот день профессиональные водители принимают поздравления от представителей власти, семьи, друзей, коллег и близких.
День автомобилиста - праздник всех, кто так или иначе связан с автомобильным и городским транспортом.
Как возник праздник
Автомобилисты в 2019 году в 43-й раз отметят праздник, возникший в советские времена. Торжество "О Дне работников автотранспорта" установили указом Президиума Верховного Совета СССР в 1976-м.
Через четыре года праздник указом "О праздничных и памятных днях" переименовали в День автомобилиста. Праздник, призванный подчеркнуть важность автотранспорта в экономике страны и выразить уважение работникам транспортной сферы, сохранился и после распада Советского Союза.
В 1996-м в России появился "День работников автотранспорта и дорожного хозяйства" благодаря решению российских властей объединить праздники тех, кто ездит по дорогам, и тех, кто отвечает за их состояние.
Праздники разделили через четыре года, поняв, что идея была не очень удачной - дорожникам выделили третье воскресенье октября, а за автомобилистами традиционно осталось четвертое.
В 2012 году водителей объединяют с сотрудниками городского общественного транспорта и получается "День работника автомобильного и городского транспорта". Правда, праздник как и прежде называют Днем автомобилиста.
В День автомобилиста поздравляют всех, кто имеет отношение к празднику – сотрудникам автотранспортных предприятий вручают премии и подарки, устраивают праздничные концерты и банкеты.
Постепенно День автомобилиста перестал быть сугубо профильным торжеством. В настоящее время его отмечают не только профессионалы, но водители-любители.
В этот день проводят парады и устраивают показы ретро-машин, а любители гонок участвуют в соревнованиях и автопробегах.
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