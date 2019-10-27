День автомобилиста 2019: история, традиции, праздник

Профессиональный праздник работников автомобильного и городского транспорта - День автомобилиста, ежегодно празднуют в последнее воскресенье октября

В 2019 году День автомобилиста в России и ряде стран бывшего Союза отметят 27 октября.

В этот день профессиональные водители принимают поздравления от представителей власти, семьи, друзей, коллег и близких.

День автомобилиста - праздник всех, кто так или иначе связан с автомобильным и городским транспортом.

Как возник праздник

Автомобилисты в 2019 году в 43-й раз отметят праздник, возникший в советские времена. Торжество "О Дне работников автотранспорта" установили указом Президиума Верховного Совета СССР в 1976-м.

Через четыре года праздник указом "О праздничных и памятных днях" переименовали в День автомобилиста. Праздник, призванный подчеркнуть важность автотранспорта в экономике страны и выразить уважение работникам транспортной сферы, сохранился и после распада Советского Союза.

В 1996-м в России появился "День работников автотранспорта и дорожного хозяйства" благодаря решению российских властей объединить праздники тех, кто ездит по дорогам, и тех, кто отвечает за их состояние.

Праздники разделили через четыре года, поняв, что идея была не очень удачной - дорожникам выделили третье воскресенье октября, а за автомобилистами традиционно осталось четвертое.

В 2012 году водителей объединяют с сотрудниками городского общественного транспорта и получается "День работника автомобильного и городского транспорта". Правда, праздник как и прежде называют Днем автомобилиста.

В День автомобилиста поздравляют всех, кто имеет отношение к празднику – сотрудникам автотранспортных предприятий вручают премии и подарки, устраивают праздничные концерты и банкеты.

Постепенно День автомобилиста перестал быть сугубо профильным торжеством. В настоящее время его отмечают не только профессионалы, но водители-любители.

В этот день проводят парады и устраивают показы ретро-машин, а любители гонок участвуют в соревнованиях и автопробегах.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK