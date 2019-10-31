Хеллоуин-2019: история и значение праздника

Один из самых популярных мистических праздников современности - Хеллоуин. Откуда взялся этот праздник и какого его значение.

В ночь на первое ноября во многих странах мира отмечают Хэллоуин, то есть ночь перед Днем всех святых.

Этот праздник зародился на территории современной Англи и говорят Хэллоуину не менее двух тысяч лет. Истоки этот праздник берет из кельтской культуры. Считалось, что именно в ночь перед Днем всех святых в наш мир проникают злые духи. Наивные кельты верили, что если они будут надевать страшные наряды, то смогут отпугнуть нечистые силы.

Сейчас этот обряд, если его еще можно так назвать, стал одной из забав, а Хеллоуин - просто праздник, на котором можно весело и необычно провести время.

Многие наряжаются ведьмами или примеряют образ других мистических персонажей, не всегда зная значение обряда и всего праздника в целом.

История

Как уже было сказано, истоки этот противоречивый праздник берет из кельтской культуры.

Дело в том, что в далекие дохристианские времена древние кельты из Северных стран вообще признавали только два времени года – зиму и лето. И год у них заканчивался на 31 октября. Именно в этот день считалось, что на всю Землю опускается зима, а значит, пора собирать урожай и готовиться к морозам.

Кельты называли ночь с 31 октября на 1 ноября - Самайном или Самхэйном. Считалось, что именно в эту ночь начинались страшные вещи: открывались врата мира мертвых и мира живых, и потусторонние сущности могли смело ступать на землю. Чтобы как-то обезопасить себя полагалось погасить огонь во всем доме, снаружи же возле дома разложить вкусности и угощения – "взятки" для духов.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Halloween

Также можно было одеться в звериную шкуру и посетить костер, предварительно разведенный друидами.

Помимо этого был и языческий обряд: принести в жертву животное.

После все пришедшие к костру могли взять частичку огня и, принеся в свой дом, поместить его в тыкву. Это и есть один из самых знаменитых атрибутов - светильник Джека. Он представляет собой полую тыкву, на которой вырезана зловещая гримаса, а внутрь помещена свеча. Считалось, что подобный плод, оставленный в День всех святых около дома, будет отгонять от него злых духов и прочую нечисть. Истоки этого обычая уходят в глубь веков, когда жители британских островов вырезали рожицы на плодах во время сбора урожая.

© Sputnik / Александр Кряжев Празднование Хэллоуина

Название Halloween

После вторжения римлян, кельты были вынуждены отказаться от большинства языческих обрядов и обычаев и принять христианскую веру.

Приказом Папы Григория Третьего в девятом веке праздник — День всех Святых был перенесен на первое ноября. Этим христианская церковь хотела искоренить языческие традиции, однако случилось обратное — Самайн начал праздноваться вновь.

Предпраздничная ночь, в староанглийском языке, звучала как All Hallows Even (Вечер всех Святых), или сокращенно — Hallowe'en, а потом еще короче — Halloween. Так и появилось современное название этого праздника.

Церковь до сих пор выступает против этого праздника, но он не только не забывается, но уже празднуется в тандеме с Днем всех святых.

Хеллоуин в современном мире

Самым популярным этот праздник является в Соединенных Штатах Америки. Туда эти обычаи принесли эмигранты из Европы, которые заселили Новый свет в 19 веке. Со временем праздник не утратил свою популярность и отмечается во многих странах и Европы, и мира.

Праздник Хэллоуин отмечается до сих пор по старым традициям. Этой ночью люди переодеваются в костюмы различной нечисти, устраивают маскарады и конкурсы. Главным символом праздника, как и столетия назад, остается тыквa, c выpeзaннoй нa нeй гримасой, кoтopaя пoдcвeчивaeтcя изнутpи горящей свечой.

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