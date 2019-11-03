Справка: что известно о жене кандидата в мэры Кишинева Иона Чебана

Татьяна Цаулян и кандидат на должность мэра Кишинева Иван Чебан уже девять лет являются крепкой семьей.

Татьяна Цаулян является женой кандидата на должность генерального мэра Кишинева Иона Чебана. Она выпускница Академии экономических знаний (ASEM) и Технического университета Молдовы (UTM), работала в Национальном молодежном совете и в настоящее время является сотрудником Национальной ассоциации компаний в области информационных технологий и коммуникаций в Молдове (ATIC).

Татьяна Цаулян и Ион Чебан познакомились в Кишиневе в 2006 году, а поженились в 2010-м.

Супруга социалиста неоднократно заявляла молдавской прессе, что "Ион - это человек, который достигает своих целей", и она всегда и во всем его поддерживала и будет поддерживать.

Татьяна Цаулян и Ион Чебан воспитывают двоих детей - дочь Илинку и сына Василия.