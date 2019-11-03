Справка: что известно о жене кандидата в мэры Кишинева Иона Чебана

Татьяна Цаулян является женой кандидата на должность генерального мэра Кишинева Иона Чебана. Она выпускница Академии экономических знаний (ASEM) и Технического университета Молдовы (UTM), работала в Национальном молодежном совете и в настоящее время является сотрудником Национальной ассоциации компаний в области информационных технологий и коммуникаций в Молдове (ATIC).
Татьяна Цаулян и Ион Чебан познакомились в Кишиневе в 2006 году, а поженились в 2010-м.
Супруга социалиста неоднократно заявляла молдавской прессе, что "Ион - это человек, который достигает своих целей", и она всегда и во всем его поддерживала и будет поддерживать.
Татьяна Цаулян и Ион Чебан воспитывают двоих детей - дочь Илинку и сына Василия.