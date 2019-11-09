Какой сегодня праздник: 9 ноября

Что происходило раньше в этот день, и кто родился 9 ноября, смотрите в нашей подборке на Sputnik Молдова.

А вы знали, что 9 ноября - Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма? Также сегодня Международный день антиядерных акций.

Что происходило 9 ноября:

1938 - В Германии начались массовые погромы против евреев, получившие название "Хрустальная ночь".

1989 - Началось разрушение Берлинской стены.

Кто родился 9 ноября:

1818 — Иван Сергеевич Тургенев (ум. 1883), писатель, классик русской литературы.

1885 — Велимир Хлебников (ум. 1922), русский поэт и прозаик.

1929 - Александра Пахмутова, композитор, народная артистка СССР.

1936 — Михаил Таль (ум. 1992), советский и латвийский гроссмейстер, восьмой чемпион мира по шахматам.

1948 — Луис Фелипе Сколари, бразильский футболист и тренер.

1974 — Алессандро Дель Пьеро, итальянский футболист, чемпион мира (2006).

Кого не стало 9 ноября:

1114 — Нестор Летописец (р. ок. 1056), монах Киево-Печерского монастыря, предполагаемый автор "Повести временных лет".

1970 — Шарль де Голль (р. 1890), французский генерал, президент (1959—1969).

1991 — Ив Монтан (р. 1921), французский актер и певец.

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