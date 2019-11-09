Как создавалась, и как пала Берлинская стена - фото, видео

Тридцать лет назад пала Берлинская стена, приводим подборку исторических фактов о самом известном символе холодной войны.

В Восточной Германии Берлинскую стену официально именовали Антифашистским оборонительным валом.

Берлинская стена (Berliner Mauer) - комплекс инженерно-технических сооружений, существовавших с 13 августа 1961 г. по 9 ноября 1989 г. на границе восточной части территории Берлина - столицы Германской Демократической Республики (ГДР) и западной части города - Западного Берлина, который имел, как политическая единица, особый международный статус.

Берлинская стена - один из самых известных символов холодной войны.

После второй мировой войны Берлин был поделён между державами‑победительницами (СССР, США, Франция и Великобритания) на четыре оккупационные зоны. Восточная зона, самая большая, почти в половину территории города, досталась СССР ‑ как стране, чьи войска заняли Берлин.

В трех западных зонах контроль осуществляли власти США, Великобритании и Франции.

Граница между западной и восточной частью Берлина первоначально была открыта. Разделительная линия протяженностью 44,75 км проходила прямо по улицам и домам, реке Шпрее, каналам и т. д. Официально действовали 81 уличный пропускной пункт, 13 переходов в метро и на городской железной дороге.

21 июня 1948 г. США, Англия и Франция провели в западных зонах без согласия СССР денежную реформу, введя в обращение новую немецкую марку. Во избежание притока денег советская администрация 24 июня ввела немецкую марку советской зоны (позже - марка ГДР), блокировала Западный Берлин и прервала все связи с западными зонами.

Во время Берлинского кризиса стали появляться проекты создания западногерманского государства.

В итоге 23 мая 1949 г. было провозглашено создание Федеративной Республики Германии (ФРГ). В этот же период происходило и становление немецкого государства в советской зоне. 7 октября 1949 г. была образована Германская Демократическая Республика (ГДР). Восточная часть Берлина стала столицей ГДР.

ФРГ выбрала рыночный путь экономического развития и в политической сфере начала ориентироваться на крупнейшие государства Запада.

ГДР пошла по социалистическому пути развития. Однако восстановление разрушенного войной хозяйства с опорой на плановую экономику не могло привести к быстрым положительным результатам. Уровень жизни населения был низким. В 1950-е гг. началось бегство граждан ГДР в Западную Германию.

В этот период происходит и серьезное обострение политической обстановки вокруг Берлина. В конце 1958 г. глава СССР Никита Хрущев предложил сделать Западный Берлин "свободным городом" с гарантией его независимости, означающей конец оккупации победителями Второй мировой войны. Если страны НАТО, предупредил Хрущев, не согласятся на заключение мирного договора с обеими Германиями, СССР заключит его только с ГДР. Она получит контроль над путями сообщения с Западным Берлином, и американцы, англичане и французы, чтобы попасть в город, будут вынуждены обращаться к восточно-немецким властям, неизбежно признавая их существование. Но признания ГДР не состоялось. В период с 1958 по 1961 гг. Берлин оставался самой горячей точкой мира.

В августе 1960 г. правительство ГДР ввело в действие ограничения на посещения гражданами ФРГ Восточного Берлина, ссылаясь на необходимость пресечь ведение ими "реваншистской пропаганды". В ответ Западная Германия отказалась от торгового соглашения между обеими частями страны, что ГДР расценила как "экономическую войну". После длительных и трудных переговоров соглашение было все же введено в действие с 1 января 1961 г. Но кризис этим не разрешился.

На заседании Политического консультативного комитета государств - участников Варшавского договора, состоявшемся в Москве в марте 1961 г., руководитель ГДР Вальтер Ульбрихт выразил озабоченность эмиграцией населения ГДР через Западный Берлин и предложил укрепить границу заграждениями из колючей проволоки.

© REUTERS / Fabrizio Bensch На фото сверху пограничники Восточной Германиивозле КПП у Берлинской стены 10 марта 1990 года, на фото снизу - тоже место 30 октября 2019 года

Но его предложение было отклонено.

Позднее Вальтеру Ульбрихту все-таки удалось убедить лидеров социалистического лагеря в необходимости сооружения барьера между немцами. На встрече генеральных секретарей компартий соцстран 5 августа 1961 г. ГДР получила необходимое согласие восточноевропейских стран, а 7 августа на закрытом заседании Политбюро ЦК Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) был назначен день возведения стены, которым и стало 13 августа.

Сооружение Берлинской стены было начато 13 августа 1961 г. Ранним утром на границах секторов между Восточным и Западным Берлином были установлены временные заграждения, а на улицах, соединяющих Восточный Берлин с Западным, была разрыта булыжная мостовая, чтобы сделать их непроезжими. Силами подразделений народной и транспортной полиции, а также так называемых "боевых рабочих дружин" было прервано все сообщение на границах между секторами.

Вначале это были, главным образом, проволочные заграждения. Вооруженные силы ГДР раскатали колючую проволоку длиной 46 км. Колючая проволока перегородила 193 улицы, 8 трамвайных путей, 4 линии метро и некоторые линии железной дороги. В приближенных к границе местах были заварены водопроводные и газовые трубы, перерезаны электрические и телефонные кабели. Линия раздела пролегла через площади, мосты, бульвары, кладбища, пруды и парки.

К 15 августа вся западная зона была обнесена колючей проволокой. Затем, чуть отступив в глубь территории, чтобы не нарушать Потсдамских соглашений, приступили к возведению из специальных блоков собственно Стены, которую строили солдаты и строительные рабочие под охраной пограничников ГДР. При этом частью погранукреплений стали стены фасадов жилых домов. В них были заделаны камнем двери парадных и замурованы окна нижних этажей. В середине сентября 1961 г. протяженность заградительной стены составляла 3 км. В дальнейшем был продолжен монтаж заградительных сооружений и совершенствование системы проверок на границе.

Строительство и переоборудование стены продолжалось с 1962 по 1975 гг.

19 июня 1962 г. началось сооружение параллельной стены. К существующей стене была добавлена еще одна, в 90 метрах позади первой, все строения между стенами были снесены, промежуток превращён в контрольно‑следовую полосу.

Под пользовавшимся мировой известностью понятием "Берлинская стена" подразумевалась передняя, ближняя к Западному Берлину, заградительная стена.

В 1965 г. приступили к сооружению стены из бетонных плит, а в 1975 г. началась последняя реконструкция стены. Стену построили из 45 тысяч бетонных блоков размером 3,6 на 1,5 метра, закруглённых сверху, чтобы затруднить побеги.

За пределами города это переднее заграждение включало также металлические решетки.

Существовало восемь пунктов пересечения границы, или контрольно‑пропускных пунктов между Восточным и Западным Берлином, где западные немцы и туристы могли посетить Восточную Германию.

К 1989 году Берлинская стена представляла собой сложный комплекс инженерно‑технических сооружений. Общая протяженность стены составляла 155 км, внутригородская граница между Восточным и Западным Берлином ‑ 43 км, граница между Западным Берлином и ГДР (внешнее кольцо) ‑ 112 км. Ближняя к Западному Берлину, передняя заградительная стена достигала в высоту 3,60 метра. Она опоясывала весь западный сектор Берлина. В самом городе Стена разделила 97 улиц, шесть веток метро и десять районов города.

В состав комплекса входили 302 наблюдательных пункта, 20 бункеров, 259 приспособлений для сторожевых собак и другие пограничные сооружения.

Стену постоянно патрулировали специальные подразделения, подчиненные полиции ГДР. Пограничная стража была вооружена стрелковым оружием, в ее распоряжении имелись натренированные служебные собаки, современные средства слежения, сигнальные системы. Кроме того, охрана имела право стрелять на поражение, если нарушители границы не останавливались после предупредительных выстрелов.

С восточной стороны к Берлинской стене примыкала мертвая зона шириной в полкилометра. С западной стороны стена стала площадкой для творчества многочисленных художников, как профессиональных, так и доморощенных. К 1989 г. Берлинская стена превратилась в многокилометровую выставку граффити.

За период с 1961 по 1988 год свыше ста тысяч человек, граждан ГДР, предприняло попытку к бегству.

В 2006 году были обнародованы результаты двухлетних расследований Потсдамского исследовательского центра новейшей истории по "списку погибших у стены". Как сообщил представитель центра, "достоверно удалось подтвердить гибель при попытке перехода внутриберлинской границы лишь в 125 случаях из ранее объявленных 268".

© REUTERS / Fabrizio Bensch На фото сверху мужчина пытается разбить часть Берлинской стены на улице Markgrafen Strasse/Rudi-Dutschke Strasse 2 июня 1990 года, и внизу - то же место 30 октября 2019 года, Германия

9 ноября 1989 г. правительство ГДР объявило о подготовке новых правил выезда за границу, предусматривающих, в частности, возможность находиться в Западном Берлине без специального разрешения, был снят контроль с пограничных переходов. В ночь с 9 на 10 ноября 1989 г. начался массовый переход границы (более 1,2 млн. человек) и стихийная разборка сооружений Берлинской стены.

Всего Берлинская стена простояла 20 315 дней. Официальный демонтаж был произведен в январе 1990 г. Часть Берлинской стены была оставлена как памятник истории.

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