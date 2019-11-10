У работников органов внутренних дел профессиональный праздник

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации (до 2011 года — День российской милиции; до 1991 года — День советской милиции — Прим.ред.) отмечается 10 ноября.

Сто два года назад (10 ноября 1917 года) постановлением Наркомата Советской России по внутренним делам была создана рабочая милиция. Именно с этого момента берет свое началао профессиональный праздник работников правоохранительных органов России (а когда-то и бывших Советских республик, включая и Молдавию).

Сейчас 10 ноября День сотрудника органов внутренних дел отмечается в России.

Ниже приводится справочная информация.

День сотрудника органов внутренних дел РФ отмечается 10 ноября в соответствии с указом президента РФ от 13 октября 2011 года.

Свою историю профессиональный праздник ведет от установленного указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1962 года Дня советской милиции. С 1991 года он назывался День милиции.

За дату празднования был взят день принятия 10 ноября (28 октября по старому стилю) 1917 года постановления Наркомата по внутренним делам (НКВД) "О рабочей милиции", которым милиция в России получила свое законодательное оформление.

Массовое создание различных формирований пролетарской милиции, наиболее многочисленными и распространенными из которых были отряды Красной гвардии и рабочей милиции, началось после Февральской революции 1917 года и упразднения Временным правительством корпуса жандармов. Отличительными чертами пролетарской милиции являлись добровольность вступления в ее ряды, безвозмездное, как правило, несение службы охраны в свободное от основной работы время. Данные принципы и были закреплены в постановлении.

Во время Гражданской войны 1917-1922 годов, в условиях разрухи, высокого уровня преступности стала очевидной необходимость создания постоянного штатного государственного органа охраны общественного порядка. 12 октября 1918 года НКВД РСФСР и Наркомат юстиции РСФСР утвердили инструкцию "Об организации советской рабоче-крестьянской милиции", которая определила основные задачи милиции: предупреждение и пресечение нарушений порядка, наблюдение за исполнением законов и своевременное оповещение населения о распоряжениях советской власти, содействие их выполнению, борьба с уголовной преступностью и др.

За годы существования советских правоохранительных органов были созданы специализированные виды милиции: уголовно-розыскная, железно-дорожная, водная, промышленная, ведомственная и др.

В 1930-е годы образованы: паспортные отделы, Государственная автомобильная инспекция, отделы виз и регистрации иностранцев, отделы по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией, военно-учетные столы. В ведение милиции переданы медицинские вытрезвители и т.д.

В 1963 году указом Верховного Совета СССР образовано два следственных аппарата в МВД СССР и Прокуратуре СССР. До 1963 года в отделах милиции отделами дознания осуществлялось расследование уголовных дел по кражам, грабежам и т. п.

Ежегодно ко Дню милиции на ТВ показывали праздничные. А кино и телеиндустрия выпускала фильмы и сериалы, посвященные нелегкому труду работников правоохранительных органов.

В марте 1991 года был принят закон СССР "О советской милиции", а в апреле того же года закон РСФСР "О милиции".

В конце декабря 1991 года в связи с тем, что СССР прекратил свое существование, все органы, учреждения и организации министерства внутренних дел (МВД) СССР на территории России были переведены под юрисдикцию России с включением их в систему МВД России.

Рост преступности и изменение структуры милиции в конце XX века обусловили создание новых подразделений (по борьбе с организованной преступностью, по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий и др.).

В начале XXI века исторические перемены, произошедшие в России с начала 1990-х годов, потребовали по-новому определить место и принципы деятельности органов внутренних дел в изменившемся общественно-политическом устройстве государства. Прежняя модель взаимоотношений органов внутренних дел и общества, основанная на приоритете государственного принуждения устарела. Стала очевидна необходимость новой правовой платформы, которая бы отвечала современным реалиям. Действовавший закон "О милиции" неоднократно корректировали, но это не дало желаемых результатов. Перед министерством внутренних дел (МВД) встала задача – реорганизовать ведомство так, чтобы система работала по международно-правовым стандартам, современным технологиям, эффективно и профессионально реагировала на новые вызовы и угрозы.

Начало процессу реформирования МВД России было положено указом президента РФ от 24 декабря 2009 года "О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации". Активная фаза преобразований началась с 1 марта 2011 года, когда вступил в силу федеральный закон "О полиции" от 7 февраля 2011 года, повлекший переименование милиции в полицию.

В дальнейшем это привело и к изменению названия профессионального праздника работников милиции – в День сотрудника органов внутренних дел.

В 2011 году была сформирована законодательная база деятельности российской полиции, проводились мероприятия по оптимизации функций и организационно-штатного построения всей системы. Основой нового полицейского законодательства стали федеральные законы "О полиции", "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и "О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

Реформирование позволило избавиться от излишних управленческих звеньев и повысило роль оперативных служб. Важным направлением реформирования стала гуманизация форм и методов работы полиции, переход взаимоотношений органа правопорядка и общества к партнерской модели, направленной на обеспечение эффективной защиты прав и свобод граждан.

Органы внутренних дел в России обеспечивают охрану общественного порядка, принимают оперативно-розыскные и другие установленные законом меры в целях обнаружения преступлений и лиц, их совершивших. Важной стороной их деятельности является надзор за соблюдением правил приобретения, хранения, перевозки оружия, борьба с распространением наркотиков. При стихийных бедствиях и других чрезвычайных обстоятельствах полиция участвует в спасении людей, государственного, общественного и личного имущества граждан, а также обеспечивает безопасность дорожного движения.

Чтобы справляться с поставленными задачами, сотрудники внутренних дел должны обладать знаниями, владеть современной техникой и оборудованием, а также быть порядочными, честными и преданными долгу.

По данным МВД РФ, в последние годы повысилась раскрываемость основных видов преступлений общеуголовной направленности: убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований, угонов автомашин, грабежей, похищений людей, разбоев, квартирных краж.

В 2018 году подразделениями полиции зарегистрировано около 1992 тысяч преступлений, что на 3,3% меньше, чем в 2017 году, половину из них составляют хищения чужого имущества, совершенные путем кражи, мошенничества, грабежа и разбоя. Каждое тридцать восьмое зарегистрированное преступление – квартирная кража. В 2018 году их число сократилось на 16% по сравнению с 2017 годом. Число преступлений экономической направленности, выявленных правоохранительными органами в 2018 году, увеличилось на 4,2%. Из них свыше 85% обнаружено подразделениями органов внутренних дел.

Сотрудниками органов внутренних дел предварительно расследовано около 880 тысяч преступлений, что составляет более 80% всего массива предварительно расследованных преступлений. Ими раскрыто порядка 900 тысяч преступлений, каждое пятое из которых – тяжкое и особо тяжкое. Выявлено почти 840 тысяч лиц, совершивших уголовно наказуемые деяния.

В 2018 году увеличилась раскрываемость убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев. Сократился общий остаток нераскрытых преступлений. В ходе розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено местонахождение свыше 54 тысяч лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда.

Сотрудники органов внутренних дел занимаются также профилактикой правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних. Принятые меры привели к снижению количества совершенных ими или при их соучастии преступлений.

Важнейшим направлением для органов внутренних дел является реализация государственной политики в области безопасности дорожного движения. Выполнение соответствующих программ на федеральном и региональном уровнях способствовало улучшению ситуации на дорогах. Сократилось число аварий, а также погибших и раненых.

В миграционной сфере в 2018 году проведено 430 тысяч проверочных мероприятий. Составлено около 1,6 миллиона административных протоколов. Вынесено свыше 250 тысяч решений о запрете въезда иностранным гражданам, нарушившим российское законодательство. В январе-сентябре 2019 года направлено около 200 тысяч представлений о неразрешении иностранным гражданам и лицам без гражданства въезда в Россию.

За этот период 2019 года органами внутренних дел было выявлено свыше 93,1% из 1521,7 тысячи зарегистрированных преступлений, причем 4,7% из них – на стадии приготовления и покушения.

В День сотрудника органов внутренних дел личный состав ведомства по традиции выходит на службу в парадной форме.