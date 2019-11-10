Гороскоп 2020: кто станет любимчиком Белой Металлической Крысы

Многие люди склонны верить в астрологию, ведь надежда на то, что все изменится к лучшему в следующем году есть у каждого.

КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. До нового года остались считанные недели. В предпраздничной суете время пролетит быстро, поэтому уже сейчас стоит задуматься о планах на год грядущий. В 2020-м хозяйничать будет Белая металлическая крыса - умное животное, которое найдет выход из любой ситуации. Этим свойством хозяйка года будет наделять всех, кто идет к цели с чистыми помыслами , ведь белый цвет символизирует незапятнанность, добродетель и радость. Какие сюрпризы ждут представителей знаков Зодиака в грядущем году в эксклюзивном гороскопе Sputnik.

Рыбы

Спокойные и размеренные Рыбы обычно не склонны к резким переменам. 2020-й станет в этом плане исключением. Представителей этого знака Зодиака охватит жажда экспериментов. Главное, направить энергию в нужное русло. Женатым и замужним Рыбам не стоит экспериментировать на любовном фронте. Любой адюльтер может обернуться семейной катастрофой.

Другое дело - сфера бизнеса. В следующем году Рыбам, работающим в частном секторе, удастся хорошо заработать. Единственное, о чем предупреждают звезды - прислушайтесь с своему организму, если он будет посылать сигналы о неважном самочувствии. Не перенапрягайтесь. Своевременный поход к врачу обезопасит от серьезных проблем.

Овен

Хозяйка года Белая металлическая Крыса благосклонно отнесется к тем, кто проявит железный характер. Впрочем, хватки Овнам не занимать. Они известны своей напористостью. Поэтому звезды предрекают представителям этого знака успех во всех начинаниях. Смело беритесь за новое дело, даже если сначала сомневаетесь в его удачном завершении.

У Крысы хороший нюх, она вовремя подскажет верный путь. На любовном фронте у Овнов все будет неоднозначно. Начало года ознаменуется затишьем. Одинокие Овны даже перестанут верить в свое счастье. Напрасно. Уже в середине апреля представителей этого знака ждет настоящее любовное родео. Новый роман закрутится с такой силой, что все остальное перейдет на второй план. Отношения будут развиваться бурно: пылкая страсть и громкие ссоры обеспечены.

Телец

Вы хорошо потрудились в уходящем 2019-м году. Некоторые представители этого знака Зодиака даже заметно подустали. Начало 2020-го года - хороший период, чтобы отдохнуть. Отправляйтесь в путешествие на несколько дней. Оно поможет проветрить голову и оценить последние события со стороны. Домой Тельцы вернутся с новыми планами.

Лучшим другом и советчиком во всех начинаниях в наступающем году будет вторая половинка. Прислушайтесь этому, что подсказывает интуиция супруга или супруги. В 2020-м звезды советуют Тельцам больше полагаться на чувства, нежели на трезвый расчет. Семейным Тельцам звезды рекомендуют чаще проводить время с детьми. Совместные походы на концерты, в кинотеатры, вылазки на природу укрепят отношения и придадут сил.

Близнецы

Расчетливая Крыса поможет Близнецам расставить все по своим местам. Для представителей этого знака Зодиака 2020-й станет годом успешных финансовых вложений. Не бойтесь тратить деньги. Хозяйка года предоставит новые возможности, чтобы заработать и удвоить накопленное. От своих подопечных Крыса ждет честности, поэтому тех, кто захочет схитрить в делах финансовых, ждет крах.

Деловым Близнецам звезды советуют поддержать благотворительные проекты. Металлическая Крыса щедро одарит тех, кто способен на бескорыстные поступки. На любовном фронте у Близнецов намечается затишье. Тех, кто успел определиться с избранником или избранницей, ждет безмятежное и счастливое время. Одинокие Близнецы продолжат поиск, но он не будет слишком активным.

Рак

Наступающий год сулит удачу в крупных проектах. Например, звезды помогут тем, кто планирует сделку по покупке или продаже недвижимости. Не переживайте, все пройдет без сучка без задоринки. Ярким и запоминающимся станет июнь месяц. На это время хорошо спланировать отпуск в жаркие страны.

После отдыха вы вернетесь обновленным, свежим, с новыми планами и идеями. Вас заметят на службе и предложат повышение по карьерной лестнице. Хорошо взвесьте все за и против. Не исключено, что нагрузка будет увеличена в разы. Хотя, упорный труд будет оценен по достоинству с материальной точки зрения. Проявляйте инициативу, но в то же время остерегайтесь спонтанных решений и не рискуйте. Время все расставит на свои места.

Лев

В 2020-м году многих Львов потянет в дальние страны. Некоторые неожиданно для себя выберут экзотическую страну для отдыха. Другие найдут работу за границей и примут решение о переезде. Кардинальные изменения будут сопряжены с трудностями. В основном это будут сложности внутреннего порядка: поначалу Львы усомнятся в правильности своих решений. Звезды советуют обращать внимание на знаки судьбы. Они укажут верный путь и помогут оценить обстановку. Вцелом год для Львов будет хорошим. К середине осени представители этого знака поймут, что не зря проходили через испытания. Результаты перемен превзойдут все ожидания.

Дева

Смело идите вперед и не обращайте внимания на пересуды. 2020-й для Дев пройдет под девизом «Вижу цель, не вижу препятствий». Главное, будьте внимательны с окружающими, иначе можете нечаянно кого-нибудь задеть. Ваши успехи и неудачи в грядущем году во многом будут зависеть от того, как вы выстроите отношения с коллегами по работе и новыми знакомыми.

При правильном подходе завистников получится превратить в союзников, а недругов нейтрализовать. Многоходовые комбинации могут отнять немало сил, поэтому звезды советуют вовремя расслабляться и заботиться о самочувствии. Женщинам-Девам рекомендуется чаще посещать косметолога, массажиста, побольше проводить времени на свежем воздухе. Мужчинам сохранить тонус помогут тренировки в спортзале и в бассейне.

Весы

Хозяйка года Белая металлическая Крыса подарит Весам в наступающем году чувство обновления. Некоторые представители этого знака долго шли к заветной мечте. У многих она сбудется именно в 2020-м. Окрыленные Весы готовы свернуть горы. На работе представители этого знака будут фонтанировать творческими идеями, а дома одаривать лаской и заботой самых близких. Финансовое положение в год Крысы заметно улучшится. К лету у Весов появятся дополнительные источники заработка. Звезды предостерегают от необдуманных трат. Будьте внимательны: крупные покупки нужно совершать тщательно обдумав. Не доверяйте случайным людям. Они могут быть нечистыми на руку.

Скорпион

В 2020-м году личная жизнь у Скорпионов выйдет на первый план. Весь годы Вы посвятите отношениям со второй половинкой. Не всегда они будут гладкими, поэтому звезды советуют чаще идти на компромиссы. Помните, ваш партнер - живой человек, который может иногда ошибаться. Будьте снисходительны, не завышайте планку. Слишком высокие требования навредят отношениям.

Хозяйка года Белая металлическая Крыса рекомендует Скорпионам отправиться в путешествие в горы. Уединение с природой придаст сил и вдохновит на решительные действия. К концу года Скорпионы положат на стол начальству новые проекты. Ни с кем преждевременно не делить своими идеями. Пусть они станут сюрпризом для всех.

Стрелец

Новый год начнется с ярких впечатлений. Звезды не исключают, что в рождественские праздники некоторых представителей этого знака ждет судьбоносная встреча. В основном это коснется одиноких Стрельцов-мужчин. Они, наконец, встретят ту единственную, о которой так долго мечтали. Период с февраля по конец апреля окажется очень бурным. Семейные представители этого знака Зодиака посвятят себя домочадцам. Много сил будет вложено в развитие детей. Спортивные секции, языковые курсы, совместные развлечения - Стрельцы-родители должны приготовиться к дополнительным тратам. Звезды советуют не скупиться. Эти инвестиции в будущем окупятся многократно.

Козерог

В 2020-м году Козероги будут уделять повышенное внимание саморазвитию. Многие из них отправятся на курсы по повышению квалификации. Другие найдут свою нишу в духовных практиках. В любом случае, вопросы личностного роста для Козерогов выйдут на первый план. Изменения почувствуют даже окружающие. Козероги станут еще более учтивыми и внимательными, чем ранее.

Начиная с сентября Козерогов ждет калейдоскоп дружеских встреч и светских мероприятий. Они с удовольствием будут ходить на вечеринки и заводить новые знакомства. Некоторые из них станут весьма полезными в деловом плане. Карьера Стрельцов в будущем году также пойдет в гору. Но для этого надо будет приложить немалые усилия. Инициативность и новаторский подход по достоинству оценит руководство.

Водолей

Представителей этого знака Зодиака ждет спокойный и гармоничный год. Ничто не будет нарушать привычный ритм. В какой-то момент Водолеи даже заскучают: им покажется, что жизнь проходит мимо. Период полного спокойствия продлится до июля. Потом возможны эмоциональные карусели. Есть риск, что все навалится разом: перемены в личной жизни, предложение о переходе на новую работу, крупные покупки. Разобраться в ситуации поможет хозяйка года Белая металлическая Крыса.

Как известно, это умное животное обладает хорошей интуицией и всегда знает, как найти выход там, где кажется, что его нет. Сложный период продлится недолго, и жизнь вернется в прежнее русло: дом, работа, встречи с друзьями, вечеринки.

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