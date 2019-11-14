Биография Виктора Гайчука - кандидата на должность министра обороны РМ

Виктор Гайчук фигурирует в предварительном списке управленцев, которые могут занять министерские кресла в новом кабмине. Его опубликовал глава юридической комиссии парламента Сергей Литвиненко.

Гайчук уже был министром обороны, послом Республики Молдова в Королевстве Бельгии и представителем в НАТО. Он выступает за укрепление нейтралитета Молдовы. Гайчук считает, что этот статус необходимо узаконить также в международном соглашении с участием ООН, ЕС, ОБСЕ и РФ. На данный момент нейтральный статус Молдовы закреплен только в Конституции государства.

Виктор Гайчук: "Самый верный путь для Молдовы — придерживаться нейтралитета, поскольку вступление в НАТО тянет за собой ряд проблем, среди которых и финансовые расходы государства. Кроме того, опросы общественного мнения демонстрируют, что примерно две трети жителей страны выступают против такого союза. У нас всегда были хорошие отношения с Россией, с соседями — Украиной и Румынией. У нас нет врагов. От кого нам защищаться? Если власти страны добьются нейтрального статуса на международном уровне, то у нас и ресурсы сохраняются, и укрепятся добрые отношения как с Востоком, так и с Западом. Кроме того, не возникало бы больше споров о необходимости вступления Молдовы в какой-либо военный блок".

Виктор Гайчук родился 12 марта 1957 года в селе Пепены Сынжерейского района. Закончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков и Военно-политическую академию в Москве. В 1978-1986 годах служил офицером ВВС СССР.

Служить пришлось в самых разных местах — на Украине, в Белоруссии, России, Монголии, Германии, затем в Молдове. Начинал службу летчиком-истребителем, закончил — заместителем командира авиаполка.

С 1993 года — заместитель начальника департамента, начальник департамента, заместитель министра обороны Молдовы.

С 2001 по 2004 год — министр обороны Молдовы, бригадный генерал.

С 2005 по 2009 год — на дипломатической работе. Был послом РМ в странах Бенилюкса и представителем Молдовы при НАТО.

С 2010 года глава страховой компании "ACORD GRUP"S.A.

С 2012 года — председатель Союза офицеров Республики Молдова.

По случаю Дня Независимости 27 августа, президент Игорь Додон вручил Виктору Гайчуку высшую государственную награду — "Орден Республики".

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