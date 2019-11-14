Биография Павла Войку - кандидата на пост главы МВД РМ

Павел Войку - возможно новый глава МВД РМ. Он родился в селе Фрэсинешть Унгенского района. Женат, один ребенок.

Павел Войку попал в предварительный список управленцев, которые могут занять министерские кресла в новом кабмине. Его опубликовал глава юридической комиссии парламента Сергей Литвиненко.

В этот списке чиновник фигурирует, как кандидат на пост главы МВД.

Sputnik Молдова публикует биографию Павла Войку.

Образование

В 1995 году окончил Академию полиции "Штефан чел Маре" при МВД по специальностям юрист и уголовное преследование.

С 2006 по 2007 год учился в Академии публичного управления при президенте Молдовы. Получил звание магистра конституционного права.

С 2010 по 2014 год учился в Институте юридических и политических исследований при Академии наук Молдовы. Защитил докторскую диссертацию.

Профессиональная деятельность

С 1995 года по июнь 1997-го был следователем отдела уголовного преследования Комиссариата полиции Унгенского района.

С июня 1997 по декабрь 1999 года – старший инспектор управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

С 2000 по 2002 год – начальник отдела криминальной полиции Инспектората полиции уезда Унгены.

С октября 2002 по сентябрь 2004 – глава отдела внезапных (внеплановых) проверок Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.

С сентября 2004 по апрель 2006 года – заместитель комиссара по оперативной работе Комиссариата полиции столичного сектора Ботаника Генкомиссариата полиции муниципия Кишинев.

С апреля 2006 по июль 2007 – комиссар Комиссариата полиции Каларашского района.

С июля 2007 по февраль 2010 – комиссар Комиссариата полиции столичного сектора Ботаника Генкомиссариата полиции муниципия Кишинев.

С февраля 2010 по апрель 2011 – комиссар Комиссариата полиции Чимишлийского района.

С апреля 2011 по октябрь 2012 года – замглавы управления транспортной полиции при МВД Молдовы.

С июля 2012 по апрель 2015 – гендиректор металлургического завода АО Laminorul в румынском муниципии Брэила.

С апреля 2015 по февраль 2016 года – начальник Инспектората полиции столичного сектора Буюканы.

С февраля 2016 по август 2017 – глава Инспектората полиции муниципия Бендеры.

В августе 2017 года Войку назначили советником президента Молдовы Игоря Додона по особым поручениям.

А 8 июня 2019 года Павел Войку стал министром обороны Молдовы в правительстве Майи Санду.

Президент Молдовы Игорь Додон 15 июня представил командующему составу Нацармии нового министра обороны Павла Войку © Photo: Dmitrii Vosimeric / Ministerul Apărării al Republicii Moldova

Министр обороны Павел Войку © Sputnik / Miroslav Rotari

Министр обороны Павел Войку © Sputnik / Miroslav Rotari

Министр обороны Павел Войку © Sputnik / Miroslav Rotari 1 / 4 © Photo: Dmitrii Vosimeric / Ministerul Apărării al Republicii Moldova Президент Молдовы Игорь Додон 15 июня представил командующему составу Нацармии нового министра обороны Павла Войку

Войку говорит на трех языках – румынском, русском и французском.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK